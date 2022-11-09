Acun Ilıcalı'dan flaş Emre Belözoğlu itirafı!

Acun Ilıcalı TV 100 canlı yayınında sahibi Hull City'e ilişkin açıklamalarda bulundu.

Süper Lig'e ilişkin değerlendirmede bulunan Acun Ilıcalı, "Türkiye’nin en başarılı teknik direktörü bence Jesus. Fenerbahçe şu anda kadro derinliği olarak çok zengin. Alex dönemi dışında hayatım boyunca gördüğüm en derin kadro, bu sezonki kadro. Fenerbahçe’nin şu anki durumunu Galatasaray’ın geçmiş yıllardaki Avrupa havasına benzetiyorum." dedi.

Dikkat çeken Belözoğlu itirafı!

Hull City’de hedeflediği futbolun Fenerbahçe’nin şu an oynadığı futbol olduğunu söyleyen Ilıcalı'dan dikkat çeken bir Emre Belözoğlu itirafı geldi.

Acun Ilıcalı, Belözoğlu ile bir gün buluşacaklarını belirterek şöyle konuştu:

Benim aklım hep Emre Belözoğlu’nda kaldı. Futbola olan konsantrasyonu, motivasyonu, hep aklımda kaldı. Başakşehir'i görüyorsunuz. Fiorentina'ya üç falan atıyor. Mutlaka bir yerde buluşuruz. Onun doğru zamanda olması lazım.