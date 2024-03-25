  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Acun Ilıcalı'dan Fenerbahçe başkanlığına yeşil ışık!
Spor

Acun Ilıcalı'dan Fenerbahçe başkanlığına yeşil ışık!

Yeniakit Publisher
2024-03-25 11:48:00 -
Acun Ilıcalı'dan Fenerbahçe başkanlığına yeşil ışık!

Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve kendisinin ilerleyen yıllarda olası adaylığıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Ilıcalı, Fenerbahçe başkanlığına açık kapı bıraktı.

Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve kendisinin ilerleyen yıllarda olası adaylığıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Ilıcalı, Fenerbahçe başkanlığına açık kapı bıraktı.

Fenerbahçe'de başkan Ali Koç'un yaklaşan başkanlık seçimlerinde aday olmayacağını açıklamasına ve ileriki yıllarda kendisinin muhtemel Fenerbahçe başkanlığı adaylığına ilişkin Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı konuştu.

343 Digital YouTube kanalına konuk olan Acun Ilıcalı'nın açıklamaları şöyle:

Şartlar onu gerektirirse, öyle bir şey olursa 'Fenerbahçe Başkanı olmam' diyemem.

YABANCI HAKEM İSTEĞİ

Yarın yabancı hakem uygulaması kararı alınsın, tansiyon düşer. Ülkemizi yurt dışında temsil etmeye çalışan bir insan olarak nasıl ülkemize yabancı futbolcu ve teknik direktör geliyorsa, yabancı bir hakemin de gelebileceğini düşünüyorum.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

İngiltere'de hakem hata yaptığı zaman art niyet aranmıyor, bizim hakem hatalarımızda art niyet aranıyor. Güven bitmiş. İnanç ve güven bitince kaos çıkar.

Son maça bakarsak Trabzonspor seyircisi tek agresif seyirci değil. Eğer maç 60'ıncı dakikada tatil olsaydı bugün konuşulan konular olmayacaktı. Tansiyonun yükseldiği bir ortamda hakem devam diyor.

ALİ KOÇ SÖZLERİ

Zamanını, parasını Fenerbahçe'ye harcayan biri. Fenerbahçe'ye daha faydalı olacağını düşünüyorum. Başkanımın arkasındayım. Ali Koç'u kalmaya ikna etmek için elimden gelen her şeyi yaparım.

Hayrete düşüren gelişme... İftarda ligden çekilme zirvesi! Fenerbahçe'den o oyuncular için flaş adım
Hayrete düşüren gelişme... İftarda ligden çekilme zirvesi! Fenerbahçe'den o oyuncular için flaş adım

Spor

Hayrete düşüren gelişme... İftarda ligden çekilme zirvesi! Fenerbahçe'den o oyuncular için flaş adım

Fenerbahçelileri sevince boğan haber: Belli oldu: Ali Koç, Mario Branco’ya talimatı verdi ve…
Fenerbahçelileri sevince boğan haber: Belli oldu: Ali Koç, Mario Branco’ya talimatı verdi ve…

Spor

Fenerbahçelileri sevince boğan haber: Belli oldu: Ali Koç, Mario Branco’ya talimatı verdi ve…

Fenerbahçe'nin rakibinden sürpriz duyuru geldi: İsmini verdi ve resmen açıkladı!
Fenerbahçe'nin rakibinden sürpriz duyuru geldi: İsmini verdi ve resmen açıkladı!

Spor

Fenerbahçe'nin rakibinden sürpriz duyuru geldi: İsmini verdi ve resmen açıkladı!

Türkiye’yi sallayacak bomba iddia! Ünlü spor sunucusu duyurdu: Fenerbahçe Süper Lig’den çekiliyor, o yabancı liglerden birinde oynayacaklar
Türkiye’yi sallayacak bomba iddia! Ünlü spor sunucusu duyurdu: Fenerbahçe Süper Lig’den çekiliyor, o yabancı liglerden birinde oynayacaklar

Spor

Türkiye’yi sallayacak bomba iddia! Ünlü spor sunucusu duyurdu: Fenerbahçe Süper Lig’den çekiliyor, o yabancı liglerden birinde oynayacaklar

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23