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Spor Acun Ilıcalı’dan büyük hamle! İngiliz genç yetenek Hull City'de
Spor

Acun Ilıcalı’dan büyük hamle! İngiliz genç yetenek Hull City'de

Yeniakit Publisher
2024-08-07 13:27:00 -
Acun Ilıcalı’dan büyük hamle! İngiliz genç yetenek Hull City'de

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiltere Championship takımlarından Hull City'nin, Manchester City'nin genç yıldızı Finley Burns'un transfer etti.

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre, Hull City, Premier Lig devi Manchester City'de forma giyen genç yetenek Finley Burns'u kadrosuna kattı.

Haberde, 2003 doğumlu İngiliz stoper Finley Burns'un Hull City ile her konuda anlaşmaya vardığı ve transferin resmi olarak duyurulacağı belirtildi.

Anlaşmanın kiralık olarak gerçekleşeceği ve sözleşmede satın alma opsiyonunun bulunmadığı ifade edildi.

Oyuncunun yarın Hull City için sağlık kontrollerinden geçeceği kaydedildi.
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