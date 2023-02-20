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Spor Acun Ilıcalı'dan alkışlanacak hareket! Depremzedelere bağışlanacak
Spor

Acun Ilıcalı'dan alkışlanacak hareket! Depremzedelere bağışlanacak

Acun Ilıcalı, depremzedeler için bir girişimde daha bulundu. Bu hafta oynanacak maçların şifresiz olarak TV 8'den verileceğini belirten Ilıcalı, gelirlerin depremzedelere bağışlanacağını söyledi.

Yeniakit Publisher
2023-02-20 20:19:00 -
Acun Ilıcalı'dan alkışlanacak hareket! Depremzedelere bağışlanacak

Ülkemizde meydana gelen deprem felaketinin yaraları sarılıyor. Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, bu hafta oynanması planlanan Liverpool-Real Madrid, Leipzig-Manchester City ve Basel-Trabzonspor maçlarının TV 8'den izlenebileceğini ve reklam gelirlerinin tümünün depremzedelere bağışlanacağını açıkladı.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve büyük yıkımlara neden olan deprem felaketinin ardından tek yürek olan Türkiye'de depremzedeler için yardım ve bağış kampanyaları devam ediyor. Acun Ilıcalı, bu hafta Şampiyonlar Ligi ve UEFA Konferans Ligi'nde oynanacak 3 maçın TV8'den yayınlanacağını ve reklam gelirlerinin ise depremden etkilenen vatandaşlar için bağışlanacağını duyurdu.

TV 8'de şifresiz yayınlanacak

Temsilcimiz Trabzonspor'un UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanşında oynayacağı Basel karşılaşması TV 8 ekranlarından yayınlanacak. Şampiyonlar Ligi son 16 turu maçları kapsamında Liverpool ile Real Madrid ve Leipzig ile Manchester City takımları arasında oynanacak maçlar yine TV 8'den canlı olarak yayınlanacak.

Gelirler depremzedelere bağışlanacak

Bu 3 karşılaşmanın reklam gelirlerinin tamamı ise depremzede vatandaşlarımıza bağışlanacak. Trabzonspor'un Basel ile oynadığı ilk maç şifresiz yayınlanmış, geliri depremzedelere bağışlanmıştı.

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Yorumlar

maç=boş işler

maçların ne faydası var ülkeye millete,,,küfretmekten başka ne yapıyorlar ? milyonlar gavura gidiyor..çok yazık
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