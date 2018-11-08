Acun Ilıcalı, TV 8'i satıyor mu? TV 8'i kim satın alacak?

Yaptığı ahlaksız programlarla gençlerin zihinsel gelişimini kötü yönde etkileyenAcun Ilıcalı’nın sahibi olduğu TV 8’e Azerbaycan merkezli medya şirketi talip oldu.

Azerbaycan sermayesi medyada büyümeyi hedefliyor

Azerbaycan merkezli Global Medya Group A.Ş.'nin, medya sektörüne yatırım hamlelerinin bir haber kanalı ile sınırlı olmadığı öğrenildi.

SuperHaber'de yer alan bilgilere göre, Azeri iş adamları, haber kanalı dışında bir de ulusal kanal satın almak için kolları sıvadı.

Bu çerçevede, Global Medya Group A.Ş. yönetimi, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu TV 8'i satın almak için görüşmeler yaptı.

Satış şimdilik askıya alındı

Acun Ilıcalı satışa sıcak baksa da, Global Medya kanalının borç yükü nedeniyle satış görüşmelerini şimdilik askıya aldı.

Öte yandan, yazılı basında da yer almak isteyen Global Medya Group A.Ş.'nin Demirören Medya Grubu'nun bazı gazetelerini satın almak amacıyla fizibilite çalışmaları yaptığı bilgisine ulaşıldı