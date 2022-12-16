Acun Ilıcalı şimdi de O yıldızın peşinde!

İngiltere Championsip ekiplerinden Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı Fenerbahçe'den kadrosuna kattığı isimlerle gündeme gelirken, geçtiğimiz günlerde Pelkas'tan gelen haber İngiliz ekibini sarsmıştı. Sahalarda uzun süre uzak kalacağı öğrenilen Yunan oyuncunun yerini doldurmak isteyen Ilıcalı, gözünü Galatasaray'a dikti.

İngiltyere Championship'e hızlı bir giriş yaptıktan sonra aldığı kötü sonuçlarla hayal kırıklığı yaratan Türk iş insanı Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'de geçtiğimiz günlerde sakatlık şoku yaşanmıştı.

Süper Lig'den birçok ismi kadrosuna katan Ilıcalı'nın ekibinde Fenerbahçe'den 1 yıllığına kiralanan Yunanistanlı oyuncu Pelkas, 3 ay sahalardan uzak kalağı açıklanmış, bu haber moralleri hayli bozmuştu. Pelkas'ın uzun süre sahadan uzak kalacağı haberi sonrası harekete geçen Ilıcalı ve kurmayları flaş bir hamle yapmaya hazırlanıyor.

Geçtiğimiz haftalarda Fenerbahçeli Serdar Dursun'u kadrosuna katacağı yönündeki iddiaların ardından, daha önce Doğukan Sinik ile Yunus Akgün’ün takası için CEO Erden Timur’la bir araya gelen Acun Ilıcalı'nın Dimitrios Pelkas’ın en az 3 ay sahalardan uzak kalmasını öğrenmesi sonrası Galatasaray'ın kapısını çaldı.

Yunan oyuncu Pelkas'ın 15 maç kaçıracağı ve uzun süre takımdan uzak kalacağı haberleri sonrası Acun Ilıcalı, Erden Timur ile bir görüşme ayarlayarak Yusuf Demir'e talip olduğunu iletti.

Takımın yeni teknik direktörü Liam Rosenior’un Pelkas’ı kullandığı gibi sağ kanat ve 10 numarada oynayabilme özellikleri yüzünden Acun Ilıcalı’nın, Timur’un kapısını bu kez Yusuf-Doğukan kiralık takasını gerçekleştirmek için çaldığı iddia edildi.

Bu arada Hull City teknik direktörü Rosenior, Pelkas’ın sakatlığı ile ilgili olarak “10 ila 12 hafta sahalardan uzak kalacak bu büyük bir darbe. O harika bir insan ve uzun süreli birlikte çalışmak istediğim bir oyuncu. Tek iyi haber bir operasyona ihtiyacı olmaması” ifadelerini kullanmıştı.