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Spor Acun Ilıcalı, Seri'yi duyurdu
Spor

Acun Ilıcalı, Seri'yi duyurdu

Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, Jean Michael Seri'yle anlaştıklarını söyledi.

Yeniakit Publisher
2022-06-27 03:42:00 -
Acun Ilıcalı, Seri'yi duyurdu

Championship ekibi Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, eski Galatasaraylı Jean Michael Seri'yle anlaştıklarını açıkladı.

Ilıcalı, "Seri muhtemelen Hull City forması giyecek. İstanbul'da onunla birlikteydim ve futboluna hayran olduktan sonra karakterine de hayran oldum. Orkestramızın şefi olacak ve büyük faydası dokunacak." dedi.

Geçtiğimiz sezon Championship'te Fulham formasıyla 34 maça çıkan Jean Michael Seri 1 gol 6 asistlik katkı sağlamıştı.

Hull City, Fulham ile olan sözleşmesi sonra eren 30 yaşındaki futbolcu için bonservis bedeli ödemeyecek.

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