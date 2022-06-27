Acun Ilıcalı, Seri'yi duyurdu
Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, Jean Michael Seri'yle anlaştıklarını söyledi.
Championship ekibi Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, eski Galatasaraylı Jean Michael Seri'yle anlaştıklarını açıkladı.
Ilıcalı, "Seri muhtemelen Hull City forması giyecek. İstanbul'da onunla birlikteydim ve futboluna hayran olduktan sonra karakterine de hayran oldum. Orkestramızın şefi olacak ve büyük faydası dokunacak." dedi.
Geçtiğimiz sezon Championship'te Fulham formasıyla 34 maça çıkan Jean Michael Seri 1 gol 6 asistlik katkı sağlamıştı.
Hull City, Fulham ile olan sözleşmesi sonra eren 30 yaşındaki futbolcu için bonservis bedeli ödemeyecek.