Acun Ilıcalı Hull City için kesenin ağzını açtı

Championship ekiplerinden Hull City'yi satın alan Acun Ilıcalı, İngiliz basınına verdiği demeçte transfer konusunda ipucu verdi.

BBC'ye konuşan Ilıcalı, kulübün politikalarından bahsederken golcü transferi için önemli bir bütçe ayıracaklarını vurguladı.

Acun Ilıcalı, Hull City için iyi transferler yapmak zorunda olduklarını ve bütçe problemi yaşamadıklarını belirtirken forvet transferinin önemine vurgu yaptı.

Acun Ilıcalı forvet transferi için ne dedi?

"İyi transferler yapmak zorundayız ve bütçeyle ilgili problemimiz yok. Ancak büyük para harcayacağımız şey golcü transferi olacak. Bana göre dünya futbolunda başarı büyük golcülerle geliyor. Çünkü günümüzde, 20 yıl önceki kadar gol şansı bulamıyorsunuz. Bu yüzden takımdaki golcünüz Stephen Curry gibi olmalı. Yüksek yüzdeyle gol atabilen bir forvet bulacağız. Bu transfere diğerlerinden daha çok para harcayacağız"

Hull City ligde ne durumda?

Hull City, 24 takımın mücadele ettiği Championship'te 33 maç sonunda topladığı 34 puanla 20. sırada yer alıyor. Üç takımın küme düştüğü ligde Hull City, tehlike bölgesinin iki üst sırasında yer alıyor.

Ilıcalı, kulübü satın aldıktan sonra Shota Arveladze'yi göreve getirmişti. Hull City, Gürcü teknik adamın yönetiminde çıktığı 6 maçtan 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyetle ayrıldı.