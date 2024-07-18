Acun Ilıcalı: Hull City-Fenerbahçe maçı benim için çok anlamlı

İngiltere Championship ekiplerinden Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, takımının Premier Lig'e yükselmesi durumunda Türkiye'nin de bu durumdan olumlu anlamda etkileneceğine inandığını söyledi.

Acun Ilıcalı, Hull City'nin yeni sezon öncesi kamp yaptığı TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Hull City'nin Premier Lig'e yükselmesi halinde hem kendilerinin hem de Türk futbolunun bundan olumlu anlamda etkileneceğini vurgulayan Ilıcalı, "Premier Lig'e çıkmamız durumunda Türk futboluna da faydamız olacağını düşünüyorum. Takımımıza şimdi 1 oyuncu geliyorsa, Premier Lig'de 5 oyuncu gelmek isteyecek. Belki hepsini alamayacağız ama Türkiye'nin Avrupa'daki yükselen değerinin, Premier Lig'e çıkarsak bize de faydası olacağını düşünüyorum. Daha üst düzey takımlarda oynamak isteyen arkadaşlarımızı da belki getireceğiz ve bu da bizim için avantaj olacak. Ülkemizin dünyadaki futbol gücünü hissetmesi ve geliştirmesi açısından güzel şeyler yaşarız. Yeter ki Premier Lig'e çıkalım." açıklamasında bulundu.

Futbol kulüplerine yönelik yatırımlarını ve hedeflerini anlatan Ilıcalı, İrlanda Ligi ekiplerinden Shelbourne'e yaptıkları yatırımı geri çektiklerini ancak Hull City'nin yanında Slovenya ekibi Maribor'la yola devam ettiklerini aktardı.

Ilıcalı, kulüp sayısını artırma konusunda belli bir planları olmadığını dile getirerek, "Özellikle bir plan üzerinden gitmiyoruz. Hull City ve Maribor ikilisi bizim için çok iyi. İlk başta daha alt seviyede bir takım düşündük ama aşağıdaki kulüplere gönderdiğimizde Hull City'nin oyuncuları istediğimiz performansı gösteremiyor. İrlanda Ligi beklediğimizin çok altında çıktı. Onun üzerine de şimdi Maribor'la yola devam ediyoruz. Daha denk bir takım Maribor. Çok daha güçlendireceğiz. İnşallah UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara da kalacak. Denk takımlar arasındaki bağlantının daha iyi olacağını düşünüyoruz." diye konuştu.

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"İNGİLTERE'DEKİ HAVAMIZ ÇOK YÜKSEK"

Türkiye'den transfer ettiği oyuncuların hepsinin çok değerli isimler olduğuna dikkati çeken Ilıcalı, "Doğukan Sinik'in uzun bir sakatlığı vardı, bunlar olabilecek şeyler tabii ki. O da yakışanı yaparak bizi çok güzel temsil edecektir. Türkiye'den oyuncuların gelmesi büyük mutluluk. Ne mutlu ki ülkemizin Avrupa Şampiyonası'ndaki başarısı olsun, oyuncularımızın performansı olsun... İngiltere'deki havamız çok yüksek. Bu da beni çok gururlandırıyor. Çok güzel bir şehir ve güzel insanlar var. İngiltere'deki herkes futboldan anlıyor. Bizimle aralarındaki en önemli fark, sosyal medyaya girdiğiniz zaman şuursuz bir akıntı yok. İngiltere'de sosyal medyaya girdiğimde Türklerle ilgili güzel yorumlar beni hep mutlu etti." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe Kulübünde asbaşkan olmasının ardından iki kulüp arasında oyuncu transferi yapılacağı iddialarıyla ilgili Acun Ilıcalı, "Bu tip saçma sapan iddialar hayatım boyunca karşıma çıktı, hepsine gülüp geçtim. Türkiye'den oraya götürdüğüm isimler içinden başka yerlere transfer yapan oyuncular var. Türkiye'ye transfer olan Ozan Tufan var. Abdülkadir'i (Ömür) aldık, çok iyi işler yapıyor. Ben Türkiye'de işe yaramayan isimleri değil, potansiyeli olup kötü günler geçiren oyuncuları oraya götürüyorum. Bir ya da iki tanesi başarısız oldu diye bundan hikaye yazmaya çalışmak komik. Ancak bunlar da futbolun bir parçası." değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan, Fenerbahçe ile takımı Hull City'nin bugün özel maçta karşılaşacağını hatırlatan Ilıcalı, "Çok güzel bir duygu yaşıyorum. Doğuştan Fenerbahçeliyim ve Hull City'nin sahibi oldum. İnsanın rüyası diyebilirim. Benim açımdan çok anlamlı bir maç olacak." diyerek sözlerini tamamladı.