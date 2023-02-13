Acun Ilıcalı duyurdu! Dev maç depremzeler için...
TV8 ve Acun Medya'nın sahibi Acun Ilıcalı, Perşembe günü oynanacak olan Trabzonspor-Basel maçını TV8'in yayınlayacağını açıkladı.
TV8 ve Acun Medya'nın sahibi Acun Ilıcalı, Perşembe günü oynanacak olan Trabzonspor-Basel maçını TV8'in yayınlayacağını açıkladı.
TV8 ve Acun Medya'nın sahibi Acun Ilıcalı, 16 Şubat Perşembe günü saat 20.45'te oynanacak olan Trabzonspor-Basel maçını yayınlayacak kanalı açıkladı.
Sosyal medya hesabından bir duyuru yapan Ilıcalı, "Trabzonspor - Basel maçını 15 Şubat Perşembe günü TV8'den yayınlayacağız. Reklam gelirleri depremzede vatandaşlarımız için kullanılacaktır" ifadelerini kullandı.
Bilindiği üzere, UEFA karşılaşmalarını Exxen platformu üzerinden şifreli yayınlanıyordu.