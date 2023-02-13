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Spor Acun Ilıcalı duyurdu! Dev maç depremzeler için...
Spor

Acun Ilıcalı duyurdu! Dev maç depremzeler için...

TV8 ve Acun Medya'nın sahibi Acun Ilıcalı, Perşembe günü oynanacak olan Trabzonspor-Basel maçını TV8'in yayınlayacağını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2023-02-13 10:43:00 -
Acun Ilıcalı duyurdu! Dev maç depremzeler için...

TV8 ve Acun Medya'nın sahibi Acun Ilıcalı, Perşembe günü oynanacak olan Trabzonspor-Basel maçını TV8'in yayınlayacağını açıkladı.

TV8 ve Acun Medya'nın sahibi Acun Ilıcalı, 16 Şubat Perşembe günü saat 20.45'te oynanacak olan Trabzonspor-Basel maçını yayınlayacak kanalı açıkladı.

Sosyal medya hesabından bir duyuru yapan Ilıcalı, "Trabzonspor - Basel maçını 15 Şubat Perşembe günü TV8'den yayınlayacağız. Reklam gelirleri depremzede vatandaşlarımız için kullanılacaktır" ifadelerini kullandı.

Bilindiği üzere, UEFA karşılaşmalarını Exxen platformu üzerinden şifreli yayınlanıyordu.

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