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Spor Acun Ilıcalı bu kez Malatya'nın yıldızını kaptı! Tüm Türkiye'yi İngiltere'ye topluyor
Spor

Acun Ilıcalı bu kez Malatya'nın yıldızını kaptı! Tüm Türkiye'yi İngiltere'ye topluyor

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, son olarak Yeni Malatyaspor'da forma giyen Benjamin Tetteh ile anlaşmaya vardı.

Yeniakit Publisher
2022-07-23 18:14:00 - 2022-07-23 18:16:06
Acun Ilıcalı bu kez Malatya'nın yıldızını kaptı! Tüm Türkiye'yi İngiltere'ye topluyor

Acun Ilıcalı'nın satın aldığı Hull City, son olarak Benjamin Tetteh'i de transfer ettiğini açıkladı.

Hull City'de Süper Lig modası devam ediyor. Ozan Tufan, Doğukan Sinik, Jean Michael Seri, Allahyar Sayyadmanesh, Oscar Estupinan hamlesinden sonra, geçtiğimiz dönem Malatyaspor'da forma giyen Benjamin Tetteh'i de transfer ettiğini duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Benjamin Tetteh ile 2+1 yıl sözleşme imzaladığımızı duyurmaktan mutluluk duyuyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Malatyaspor, Ganalı golcüyü 20-21 sezonunda Sparta Prag'dan 650 bin Euro kiralama bedeli ile kadrosuna dahil edip, sezon sonu da 2 milyon Euro opsiyonunu kullanarak transfer etmişti.

Tecrübeli santrfor, Malatya'da 60 maçta forma giyip 14 gol 10 asistlik performans sergilemişti.

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