Acun Ilıcalı, Bodrum'da herkesin ortasında kavga etti! Bakın o kişi kim

2018 yılında bir yıllık evliliklerini bitiren ve 9 yaşında Melisa adında kızları bulunan Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı Bodrum'da bir mekanda herkesin içinde kavga etti. Kimseye aldırmadan kavga eden eski karı-kocanın fotoğrafı sosyal medyada gündem oldu.

2013 yılında kızları Melisa'yı kucaklarına alan Şeyma Subaşı ve Acun Ilıcalı çifti 2017'de evlenmişti. Bir yıllık evliliklerinden sonra 2018'de boşanan ikili arasında nafaka krizi çıktı.

Subaşı ve Ilıcalı'nın bir süredir kızları Melisa'nın velayeti ve nafaka yüzünden anlaşamadığı biliniyordu.

Muğla'nın en sevilen tatil beldesi Bodrum'da çekilen bir görüntü, eski eşlerin herkesin önünde kavga ettiğine dair iddiaları beraberinde getirdi.

İddiaya göre, Bodrum'da ünlülerin uğrak mekanı olan bir restoranda Acun Ilıcalı ile Şeyma Subaşı karşı karşıya geldi. İkilinin kavga ettiği öne sürülen fotoğraflar sosyal medyada gündem oldu.

Yine iddiaya göre Ilıcalı ve Subaşı herkesin içinde tartışmaya başladı. Subaşı'nın, Ilıcalı'ya sesini yükselttiği öne sürüldü. Yaşananların ardından Ilıcalı mekanı terk etti.