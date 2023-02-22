Acun Ilıcalı bir kulüp daha satın alıyor

Hull City'de forma giyen genç futbolcuların oynayarak gelişebileceği bir kulüp satın almak istediğini açıklayan Acun Ilıcalı'nın, İrlanda kulübü Dundalk için temaslarda bulunduğu iddiası gündeme bomba gibi düştü.

İngiltere Championship takımlarından Hull City'yi satın alarak adından söz ettiren Türk iş insanı Acun Ilıcalı ile ilgili bir iddia daha ortaya atıldı. Sporx'in İrlanda merkezli LMFM'den derlediği habere göre; Acun Ilıcalı İrlanda kulübü Dundalk'ı satın almakla ilgileniyor.

Pilot kulüp olacak

Geçtiğimiz günlerde Hull City'de forma giyen genç oyuncuların oynayarak gelişeceği bir kulüp satın alma niyetinde olduğunu belirten Ilıcalı'nın hedefinde İrlanda kulübü Dundalk'ın olduğu aktarıldı.

İrlanda'nın en başarılı ikinci takımı

Satın alma işlemi gerçekleşirse Dundalk'ın 11 yıldaki beşinci farklı sahibi Acun Ilıcalı olacak. İrlanda Premier Ligi'nde yer alan Dundalk FC, 14 İrlanda Premier Lig şampiyonluğu, 12 İrlanda FAI Kupası ve 7 İrlanda Lig Kupası bulunuyor ve İrlanda'nın en başarılı 2. kulübü konumunda yer alıyor.

Piyasa değeri 2 milyon Euro

Dundalk kulübü futbolcularının Transfermarkt'taki toplam piyasa değeri 2 milyon euro. Hull City'yi yaklaşık 30 milyon euro civarında bir bedelle alan Acun Ilıcalı'nın Dundalk FC'yi cüzi bir rakama bitirmesi bekleniyor.