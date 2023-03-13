Acun, Fenerbahçe'nin istenmeyen adamına talip oldu! Gündeme oturdu...

Acun Ilıcalı, Hull City'de transferlere devam ediyor. Ünlü medya patronu, Fenerbahçe'de gözden düşen İrfan Can Kahveci için harekete geçti.

Premier Lig hedefini birkaç yıl içerisinde gerçekleştirmek için yoğun çaba sarf eden Acun Ilıcalı, bu sezon kült haline gelmiş O Ses Türkiye gibi bir programı bile çekmeyerek bu hayalinde ne kadar ciddi olduğunu bir kez daha gösterdi.

Ünlü medya patronunun, sezon sonu içinse Fenerbahçeli İrfan Can Kahveci'yi takımına katma düşüncesi olduğu öğrenildi. Ensonhaber.com'a göre; Deneyimli futbolcunun oyun stilini çok seven Ilıcalı, sarı-lacivertlilere ayak uyduramayan milli oyuncu için Ali Koç ile temasa geçti.

Fenerbahçe'de gözden düşen 27 yaşındaki ismi, kiralık olarak kadrosuna katmak isteyen Ilıcalı, İrfan'ın Hull City'de başarılı olması halinde tuttuğu takıma da yarar sağlamak istiyor.

Kanarya'nın bonservis kazanmak istemesi halinde ise Ilıcalı'nın 5 milyon euro gibi bir para ödemeye de hazır olduğu gelen haberler arasında.

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