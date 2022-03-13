  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Acun, eşinin paylaşımı nedeniyle Semih Öztürk’ü kovdu
Gündem

Acun, eşinin paylaşımı nedeniyle Semih Öztürk’ü kovdu

TV8'de yayınlanan 'Survivor Ekstra'nın yorumcularından Semih Öztürk, eşi Kurretülayn Matur'un, yaşamını yitiren Acun Medya Genel İdari Koordinatörü Alpay Kazan'la ilgili yaptığı paylaşım nedeniyle Acun Ilıcalı tarafından kovuldu.

Yeniakit Publisher
2022-03-13 15:04:00 -
Acun, eşinin paylaşımı nedeniyle Semih Öztürk’ü kovdu

Survivor Ekstra yorumcusu Semih Öztürk'ün eşi Kurretülayn Matur'un Twitter'dan yaptığı paylaşım Acun Ilıcalı’yı kızdırdı.

Matur’un paylaşımının, Ilıcalı'nın hayatını kaybeden sağ kolu Alpay Kazan'ı hedef aldığı ileri sürüldü.

Kurretülayn Matur, "Hayatımdaki herkesi affettim. Bir seni affedemedim" dediği paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

''Hayat böyle bir şey işte. Bugün varsın, yarın yoksun. Kimsenin hayatını değiştirecek kadar hakkına girmeden, üzmeden, kırmadan yaşamalı insan. Hayatımdaki herkesi affettim, bir seni affedemedim. İki dudağım arasından çıkmıyor 'Helal olsun.' Acım, öfkem, kırgınlığım geçmiyor."

Paylaşım acun ılıcalı'yı kızdırdı

Matur, kısa süre içerisinde bu paylaşımını sildi. Ancak söz konusu paylaşımın ardından Semih Öztürk'ün programa çıkmaması söylentileri beraberinde getirdi. Öztürk’ün programda yer almayışının sebebinin Matur'un paylaşımı olduğu iddia edildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay