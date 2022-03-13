Acun, eşinin paylaşımı nedeniyle Semih Öztürk’ü kovdu

Survivor Ekstra yorumcusu Semih Öztürk'ün eşi Kurretülayn Matur'un Twitter'dan yaptığı paylaşım Acun Ilıcalı’yı kızdırdı.

Matur’un paylaşımının, Ilıcalı'nın hayatını kaybeden sağ kolu Alpay Kazan'ı hedef aldığı ileri sürüldü.

Kurretülayn Matur, "Hayatımdaki herkesi affettim. Bir seni affedemedim" dediği paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

''Hayat böyle bir şey işte. Bugün varsın, yarın yoksun. Kimsenin hayatını değiştirecek kadar hakkına girmeden, üzmeden, kırmadan yaşamalı insan. Hayatımdaki herkesi affettim, bir seni affedemedim. İki dudağım arasından çıkmıyor 'Helal olsun.' Acım, öfkem, kırgınlığım geçmiyor."

Paylaşım acun ılıcalı'yı kızdırdı

Matur, kısa süre içerisinde bu paylaşımını sildi. Ancak söz konusu paylaşımın ardından Semih Öztürk'ün programa çıkmaması söylentileri beraberinde getirdi. Öztürk’ün programda yer almayışının sebebinin Matur'un paylaşımı olduğu iddia edildi.