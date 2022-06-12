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Gündem Açlık ve israf edebiyatı parayı görene kadar... CHP'li Aykut Erdoğdu ile Tuba Torun, Boğaz'daki sarayda lüks düğünle evlendi!
Gündem

Açlık ve israf edebiyatı parayı görene kadar... CHP'li Aykut Erdoğdu ile Tuba Torun, Boğaz'daki sarayda lüks düğünle evlendi!

Sobalı evde yaşarken, CHP'ye girdikten sonra sihirli bir el tarafından milyonlarla oynar hale gelen CHP İstanbul Milletvekili ve Parti Meclis Üyesi Aykut Erdoğdu (49), bir diğer CHP'li Avukat Tuba Torun (35) ile Boğaz'daki bir sarayda evlendi. CHP'li Gürsel Tekin'in ardından CHP'li Aykut Erdoğdu'nun da israf ve şatafat içerisinde kendisinden onlarca yaş küçük kadınlarla evlenmesi dikkat çekti.

Yeniakit Publisher
2022-06-12 23:06:00 - 2022-06-12 23:14:19
Açlık ve israf edebiyatı parayı görene kadar... CHP'li Aykut Erdoğdu ile Tuba Torun, Boğaz'daki sarayda lüks düğünle evlendi!

 yeniakit.com.tr 

Sobalı evde yaşarken, CHP'ye girdikten sonra milyonluk arabalara binecek parayı bulan 49 yaşındaki CHP İstanbul Milletvekili ve Parti Meclis Üyesi Aykut Erdoğdu, 35 yaşındaki bir diğer CHP'li Tuba Torun ile lüks bir törenle Boğaz'daki bir yalıda işletilen Bosphorus Palace Hotel'de evlendi.

CHP'li bir çok isminin de katıldığı lüks nikah töreninde çiftin nikahlarını Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat kıydı. Torun, şatafatlı düğününden kareleri sosyal medya hesabından paylaştı.

"Sobalı evden çıkan birisiyim" diyen Aykut Erdoğdu'dan lüks sarayda milyonluk düğün!

Her fırsatta açlık ve israf edebiyatı yapan Aykut Erdoğdu, milletvekili olmadan evvel kendisini “Kars’ın Sarıkamış ilçesinden, dört çocuklu Asım Erdoğdu’nun sobalı evinden çıkan birisi” olarak pazarlarken Boğaz'daki lüks sarayda milyonluk düğün yapması dikkat çekti. 

Tuba Torun: Kendimize kınalı, ayinli-ritüelli, altın günü kıvamında bir ‘before wedding’ yaptık

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan CHP'li Tuba Torun ise, “Kendimize kınalı, ayinli-ritüelli, altın günü kıvamında bir ‘before wedding’ yaptık.” ifadelerinde bulundu.

Açlık ve israf edebiyatı yaptığı paylaşımlar

Erdoğdu'nun sarayda yaptığı lüks düğün sonrası akıllara açlık ve israf edebiyatı geldi.

İşte CHP'li Aykut Erdoğdu'nun o edebiyatlarından bazıları;

 

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Yorumlar

Muhittin

Bu gözler ne düğünler, ne afterpartiler, ne şaşalı sünnetler, ne görgüsüz nişanlar gördü Akitcim. Takılmayın böyle şeylere

Misafir

Halkçı bunlar halkçı. Saray saray derler ama oradan çıkmazlar. Bol bol fakırlık edebiyatı yaparlar o kadar. Bi de kimi çaycılıktan kimi sobalı evden geli doğri saray a bende chp li olmak istirem.
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