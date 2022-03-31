Açlık otu nedir, faydaları nelerdir? Açlık otu her gün aç karna içilir mi, nasıl kullanılır?

Açlık otu nedir?

Açlık otu birçok faydası olan özel bir bitkidir ve açlık otu ile zayıflama son derece zahmetsizdir. Öncelikle verdiği tokluk hissi nedeniyle kilo vermenize yardımcı olur. Doktorlar tarafından da tavsiye edilen açlık otu kabızlık için birebir çözümdür.

Açlık otunun faydaları nelerdir?

Doktorlar tarafından da tavsiye edilen açlık otu kabızlık için birebir çözümdür.

Bağırsakların boşaltımında hızlandırıcı etkisi olan açlık otu vücudunuzdaki toksinlerden kurtulmanızı da sağlar.

Yağ yakımını hızlandırdığı gibi yağ oluşumunu da engellemektedir.

Gaz çıkartamıyor iseniz açlık otu bunun için birebirdir.

Tansiyonu dengeleyici özelliği ile tansiyon hastalarının da ilacıdır.

Mide hastalıklarına karşı etkilidir. Bu nedenle alternatif tıp dünyasının gözde bir ürünüdür.

Böbrek taşı veya kum dökenler için bu süreci hızlandıran önemli bir doğal ilaçtır. Bu noktada önemle vurgulamak gerekir ki, açlık otu İbrahim Saraçoğlu tarafından da kür şeklinde önerilen bir bitkidir.

Açlık otu her gün aç karna içilir mi?

Açlık otundan hazırladığınız çayı sabah aç karnına veya akşam yatarken çok da tok olmadığınız bir saatte içebilirsiniz. Açlık otunu bağırsak problemi yaşadığınız günlerde içebilirsiniz.

Açlık otu neye iyi gelir?

Açlık otu doğal bir müshil etkisi göstererek kabızlık sorununa çözüm oluyor.

Açlık otu vücudun yağ yakımına yardımcı oluyor.

Açlık otu verdiği tokluk hissi sayesinde gereksiz yenen öğünlerden kurtarıyor.

Açlık otu ölçülü olarak tüketildiğinde sindirim ve boşaltım sistemleri üzerinde olumlu etkiler yaratıyor.

Açlık otu günde kaç kez içilmeli?Açlık otu nasıl yapılır?

Yapılışı: Her aktarda kolayca bulabileceğiniz açlık otu yaprağını 10 dakika boyunca suda kaynatın. Gün içerisinde ne zaman tüketeceğiniz serbest. Ancak hızlı sonuç almak için önerilen miktar, her gün 2 defa olmak üzere sabah ve öğle sonrası tüketmektir.

Açlık otu nasıl kullanılır, içilir? zayıflatan ipuçları

Açlık otunu en iyi şekilde değerlendirmek için içmeniz gereklidir.

Açlık otu nasıl içilir? dediğinizde ise size hemen etkili ve zayıflatıcı bir fincan açlık otu çayı demlemenizi tavsiye edebiliriz. Açlık otunu kuru şekilde bitki haliyle yemeniz uygun değildir. En iyi yöntem bir miktar sıcak su ile buluşturmak olacaktır.

Bedeninizde yapacağı değişimler;

Açlık otu vücudunuzun ihtiyacı olan enerjiyi verecektir. Enerji alan vücudunuzda metabolizma hızlanacak ve yağ yakımı başlayacaktır. Açlık otu tükettiğiniz günlerde su kaybı olacaktır. Yani ishal durumunu göze almalısınız. Bu nedenle kaybedilen suyu, bol su içerek yenilemeniz gereklidir. Bağırsaklarınızın daha aktif çalışmasını ancak su içerek destekleyebilirsiniz. Aynı zamanda açlık otu tok tutucu bir etkiye sahiptir. Gece uyumadan önce bir fincan açlık otu çayı tüketirseniz, hem daha dinç uyanırsınız hem de gece acıkmalarınızın önüne geçebilirsiniz. Düzenli şekilde tükettiğiniz açlık otu çayını gün içinde çok içerseniz, bağırsak sağlığınızı kaybedebilirsiniz. Bu sağlık sorununu yaşamamak için ölçülü olmak iyi bir adım olacaktır.

Açlık otu aç karnına mı içilmeli? Ne zaman içilmeli?

Açlık otunu bağırsak problemi yaşadığınız günlerde içebilirsiniz. Sindirim sisteminizi harekete geçirecek etkidedir. Özellikle de kabızlık problemini gidermek için; 1 fincan açlık otu çok yararlı olacaktır.

Açlık otunu içeceğiniz bir dönem de zayıflama ve kilo verme sürecidir. Diyet yapan kişiler asitli ve şekerli içeceklerden uzak durmalıdır. Sıvı ihtiyacını ise sudan ve bitki çaylarından karşılarlar. Açlık otu çayı da işte bu noktada tercih edilebilir. Tok tutar ve yağ yakar.

Açlık otunu içerken 12 saat ara ile içmeniz tavsiye edilir. Eğer bu süreyi kısaltıp gün içinde birkaç defa içerseniz, bolca bağırsaklarınızı çalıştırabilirsiniz. Tavsiye edilen tüketim aralığı 12 saattir. Rahatsız edici ve sağlığınızı tehlikeye sokan kilolardan kurtulmak için; açlık otu çayı sağlıklı bir karar olacaktır!

Kabızlık sorunu için probiyotik takviye kullanıyorsanız; açlık otunu aynı anda almamalısınız. Çünkü iki destek de bağırsaklarınızı hızlandıracağı için ciddi ishale neden olabilir.

Vücutta fazla su kaybı yaşandığında ise tansiyon düşüklüğü gibi sorunlar da yaşanır. Bu nedenle her gün ayrı bir seçim yapmanız önerilir.

Açlık otu nasıl yapılır? Nasıl demlenir İbrahim Saraçoğlu

Açlık otundan bitki çayı yaparak, sağlıklı bir içecek içebilirsiniz. Bunun için ihtiyacınız olan yaklaşık 10 adet açlık otudur. Elinizdeki bitkiyi 250 ml ölçüdeki kaynar suyun içine atın ve demleyin.

Demleme süresi 5 dakikayı geçmesin. Daha sonra suyu süzerek için. Dilerseniz aynı miktardaki su ile kaynatıp da içebilirsiniz. Fakat İbrahim Saraçoğlu, bitkilerin kaynayarak hazırlanmasını önermez. Kaynayan bitkiler besin değerini kaybeder. Açlık otunu en yakın aktardan temin edebilirsiniz. Taze olarak alabileceğiniz açlık otunu, kapalı kavanozda, serin yerde muhafaza ederek istediğiniz öğünlerde içebilirsiniz. Eğer kronik bir hastalığınız varsa, açlık otunu içmeden önce doktorunuza sormanız önerilir.

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