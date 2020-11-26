  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Açlık grevinin 103'üncü gününde İsrail'e geri adım attıran Filistinli tutuklu Ahres, özgürlüğüne kavuştu
Aktüel

Açlık grevinin 103'üncü gününde İsrail'e geri adım attıran Filistinli tutuklu Ahres, özgürlüğüne kavuştu

Serbest bırakılan Ahres'in, hastaneye nakledilmesi için çalışmalara başlandı

Yeniakit Publisher
2020-11-26 12:05:20 -
Açlık grevinin 103'üncü gününde İsrail'e geri adım attıran Filistinli tutuklu Ahres, özgürlüğüne kavuştu

KUDÜS (AA) - İsrail'in idari tutukluluk uygulamasına karşı 103 gün açlık grevini sürdüren Filistinli tutuklu Mahir el-Ahres, serbest bırakıldı.

Filistin Kurtuluş Örgütü'ne bağlı Esir İşleri Başkanı Kadri Ebubekir, yaptığı açıklamada, İsrail'in Ahres'i serbest bıraktığını duyurdu.

Kadri Ebubekir, Ahres'i Batı Şeria'daki Nablus'ta bulunan en-Necah Ulusal Hastanesi'ne nakletmek için hazırlık yapıldığını belirtti.

Filistinli tutuklu Mahir el-Ahres, İsrail'in serbest bırakma kararına karşılık 103 gündür sürdürdüğü açlık grevine 6 Kasım'da son vermişti.

- Ahres, idari tutukluluk kararına tepki için açlık grevine başlamıştı

İsrail askerlerince işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentindeki evinden 27 Temmuz'da gözaltına alınan Ahres, Tel Aviv yönetiminin "idari tutukluluk" ve keyfi uygulamalarını protesto etmek için açlık grevine başlamıştı.

Altı çocuk babası Ahres, 1989, 2004, 2009 ve 2018 yıllarında da İsrail güçlerince 4 kere gözaltına alınmış, toplam 62 ay tutuklu kalmıştı.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
28 bin 351 vaka günlük koronavirüs vaka sayısı mı?
Gündem

28 bin 351 vaka günlük koronavirüs vaka sayısı mı?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Bakan Koca 28 bin 351 vaka sayısı olduğunu açıkladı. Aç..
Sultangazi İsmetpaşa İlköğretim Okulu'nda skandal! Minik öğrencilere Hristiyanlığı aşılıyorlar
Eğitim

Sultangazi İsmetpaşa İlköğretim Okulu'nda skandal! Minik öğrencilere Hristiyanlığı aşılıyorlar

İstanbul Sultangazi İsmet Paşa İlköğretim Okulu'nda anaokulu öğrencilerine Hristiyanlığın aşılandığı ortaya çıktı.
Biçare Yunanistan'ın son umudu: Türkiye'nin önünü kesebilir
Dünya

Biçare Yunanistan'ın son umudu: Türkiye'nin önünü kesebilir

ABD Başkanlığı kesinleşen Joe Biden yönetimine bel bağlayan Yunan yönetimi, bölgede tartışılmaz bir güç haline gelen Türkiye’nin güç kaybetm..
Satılık 2015 model Volkswagen 3CC
Satılık 2015 model Volkswagen 3CC

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay