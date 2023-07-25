  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik İsveç mesajı!

Kılıçdaroğlu 'para alan gazetecileri biliyorum' dedi, ilk ses onlardan çıktı!

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan memur ve emekli maaşı açıklaması

İYİ Partili Belediye Başkanı'ndan istifa açıklaması: Kısır siyasetiniz sizin olsun!

Devlet Bahçeli, flaş gelişmeyi az önce tüm Türkiye’ye duyurdu: Resmen başlattık

Almanya'da üretildi: %100 performanslı BMW i5 geliyor! Çoktan kuyruk oluşturdu, inanılmaz talep var

Görüntüler kan dondurmuştu! Valilik açıkladı: Bakımevi kapatıldı

Halk TV-CHP kavgasında son perde! Cafer Mahiroğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na 'sansür' çıkışı

Öyle özellikleri var ki… İşte yerli yeni nesil hava savunma sistemi

Türkiye'den BAE devi ile sürpriz anlaşma! Öyle ki: Elektrikli demir yolu projesi için milyonlarca sterlin gelir...
Sosyal Medya Acınacak haldeler! Vah Amerika vah!
Sosyal Medya

Acınacak haldeler! Vah Amerika vah!

Yeniakit Publisher
2023-07-25 08:57:00 - 2023-07-25 09:05:21

ABD Philadelphia eyaletinde kaydedilen görüntüler Amerika’nın ne kadar acınacak bir halde olduğunu gösterdi.

Amerika Birleşik Devletleri, opioid ilaçlar, kokain, esrar, eroin gibi çeşitli uyuşturucu maddelere ek olarak, fentanil ve metamfetamin salgını ile mücadele ediyor. Uyuşturucu kullanımının giderek yaygınlaştığı ABD’de sokaklardaki bağımlılar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

ABD’nin en zengin eyaletlerinin ve şehirlerinin “arka sokaklarında” dahi görülen bu manzara, neoliberal ekonomi politikalarının ve sosyal devletten yoksun sistemin yarattığı tabloyu ortaya koydu.

Sadece fentanil uyuşturucu maddesi sebebiyle her hafta bin 500 Amerikalı hayatını kaybediyor.

Her yıl uyuşturucu kullanımında aşırı doz sebebiyle 100 bin Amerikalı ölürken, bu rakamlara uyuşturucu kaynaklı diğer ölümler dahil edildiğinde sayının 300 bini geçtiği ifade ediliyor.,

Son olarak Philadelphia eyaletinde kaydedilen görüntüler uyuşturucu etkisindeki bir kadının sokak ortasında sergilediği hareketler görüldü.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Yürekleri sızlatan görüntüler "pes artık" dedirtti.

Öte yandan Philadelphia'dan yeni görüntüler de gelmeye devam etti:

ABD İsrail'in Filistin zulmünü dakikalarca ayakta alkışladı!
ABD İsrail'in Filistin zulmünü dakikalarca ayakta alkışladı!

Dünya

ABD İsrail'in Filistin zulmünü dakikalarca ayakta alkışladı!

ABD'den İsrail açıklaması: Talihsizlik
ABD'den İsrail açıklaması: Talihsizlik

Dünya

ABD'den İsrail açıklaması: Talihsizlik

3
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Hasan Bal

Bak Amerika böyle siz halinize şükredin ...

Misafir

Uzaklara bakıp vah dememek lazım Gözünüzü türkiye sokaklarına cevirin Genclere sahip cıkın Adem in cocukları degilmiyiz
TÜM YORUMLARA GİT ( 3 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23