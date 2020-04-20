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Gündem

Açılışın ardından sosyal medyada gündeme geldi: Beceriksizlik bu kadar olur

Avrupa'da en fazla yoğun bakım hasta yatağına sahip olma özelliğiyle bir ilk olan İstanbul Başakşehir Şehir Hastanesi'nin ilk etabı hizmete açıldı. Açılışın ardından CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözleri akıllara geldi.

2020-04-20 18:43:00 - 2020-04-20 19:13:39

Avrupa'da en fazla yoğun bakım hasta yatağına sahip olma özelliğiyle bir ilk olan İstanbul Başakşehir Şehir Hastanesi'nin ilk etabı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da video konferans yöntemiyle katıldığı törenle hizmete açıldı.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın 1.000 kişilik sahra hastanesi kurduğunu ileri sürerek, "Bin yataklı... 45 günde değil. Bir belediye başkanının yaptığı devasa.. Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanlığı yapamıyor ya.. Becerisizlik bu kadar olur ya.. Yüzlerine gözlerine ancak bu kadar bulaştırabilirler" iddiasında bulunmuştu. Kılıçdaroğlu'nun iddiası fotoğraflarla yalanlandı.

Adana Valiliği de, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun; Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın, kısa bir süre içinde bin kişilik "Sahra Hastanesi" kurduğu iddiasının gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Adana Valiliği, “Anılan yer fuar alanı, bu alanda 1000 yataklı bir hastanenin bulunmuyor. Olması gereken araç-gereç ve tıbbi donanımların bulunmuyor” bilgisini paylaştı.

Akıllara Kılıçdaroğlu'nun sözleri geldi

Avrupa'da en fazla yoğun bakım hasta yatağına sahip olma özelliğiyle bir ilk olan İstanbul Başakşehir Şehir Hastanesi'nin ilk etabı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da video konferans yöntemiyle katıldığı törenle hizmete açıldı. Açılışın ardından CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözleri akıllara geldi. Kılıçdaroğlu'nun sesi eşliğinde Başakşehir Şehir Hastanesi'nin görüntüleri, sosyal medyada paylaşılmaya başlandı.

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Yorumlar

sizofren savar

KEMAL CHP 1000 YATAKLI SAHRA HASTANESİNİN AÇILIŞINI NE ZAMAN YAPICAK? GÜLELİM BİRAZ.. :))
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sizofren savar

CHP NİN 90 SENEDE DİKTİĞİ HEYKELLER VE İÇTİĞİ İÇKİLERİN PARASIYLA ŞİMDİYE KADAR EN AZ 100 TANE DEVASA HASTANE YAPILIRDI..
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