Acılı baba fotoğraftaki 3 oğlunun kara haberini aynı gün aldı
Ankara'da meydana gelen trafik kazasında en büyüğü 24 yaşında olan 3 kardeş hayatını kaybetti. Kardeşlerden geriye ise babalarıyla birlikte çektirdikleri fotoğraf karesi kaldı.
Ankara Çevre Yolu'nda meydana gelen kazada 3 kardeş hayatını kaybetti.
Acı olay dün akşam saatlerinde Ankara Çevre Yolu Çubuk Bayındır Barajı mevkiinde yaşandı.
Çubuk istikametindeki Osman Bostancı idaresindeki 06 DM 0640 plakalı otomobil, bariyerlere çarparak takla attı.
Aracın hurdaya döndüğü feci kazada Muhammet Raşit (18) ve Atilla Bostancı (17) kardeşler olay yerinde hayatını kaybetti.
Ağır yaralanan ağabeyleri Osman Bostancı (24) ve kuzenleri Abdulbaki Bostancı da ise olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Bir kardeş daha hayatını kaybetti
Osman Bostancı doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılmayacak yaşamını yitirdi.
Abdulbaki Bostancı'nın ise tedavisine devam edildiği kaydedildi.
Bguün yan yana toprağa verilen 3 kardeşten geriye, bir süre önce babaları Ömer Bostancı ile çektirdikleri fotoğraf kaldı.