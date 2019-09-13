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Acılı baba Akit'e konuştu: Buradan bir çığlık çıkacak

HDP Diyarbakır İl Başkanlığı Binası önündeki acılı bekleyişi devam eden baba Şevket Altıntaş, "Buradaki eylemimizden bir çığlık çıkacak. Bu ya zafer çığlığı ya da ölüm çığlığı olacak" diyerek PKK terör örgütüne şu mesajı verdi: "Eskisinden çok daha cesuruz."

13 Eylül 2019 Cuma 20:24
Acılı baba Akit'e konuştu: Buradan bir çığlık çıkacak

 Taha Emre ÖZDEMİR  yeniakit.com.tr 

24 yaşındaki oğlu 20 yaşındayken PKK terör örgütü tarafından kaçırılan Şevket Altındaş, "Biz buradan çocuklarımızı almadan ayrılmayacağız." dedi.
'Oğlumu 2015 yılında yol kesme eylemi ile kaçırdılar'

Eşi Songül Altıntaş ile HDP Diyarbakır İl Başkanlığı Binası önünde acılı bekleyişi devam eden baba Şevket Altındaş, evladının örgüt tarafından nasıl kaçırıldığını şöyle anlattı:

"Memleketimiz Şanlıurfa'nın Halfeti İlçesi. 42 yıldır Gaziantep'te oturuyoruz. Çocuğum Müslüm, askerliğini yaparken usta birliğine katılmak üzere Erzincan'a gidiyordu. 2 Ekim 2015 günü PKK terör örgütünün Tunceli-Pülümür yolundaki yol kesme eyleminde oğlumla birlikte 8 askeri kaçırdılar. Örgüt aynı yılın 31 Aralık gününde sosyal medyadan bir video yayınladı. Videda oğlumla birlikte 8 kişi vardı. Devletimize 'bakın askerlerinizi rehin alacak kadar güçlüyüz.' mesajı vermek istemişlerdi."

"İlk videodan sonra aralıklarla 2 video daha yayınladılar." diyen acılı baba, "İnsan Hakları Derneği Genel Başkanı Öztürk Türkdoğan ile görüşmelerimiz oldu. Türkdoğan, birkaç ay önce bizi yeniden çağırdı. En son görüşmemizde ondan şikayetçi olduğumuzu söyledik. Bize her seferinde 'gereken yapılacak, sabredin.' diyordu ama bu hiçbir seferinde gerçek çıkmadı."

Onunla neden görüşüyordunuz?

"PKK'ya bizim aracılığımızla sesleniyordu. Daha önce kaçırılan çocukları da getirerek ailelerine teslim etmişti."

"Eskisinden çok daha cesuruz"

HDP'li yetkililerin, 'Aileler devlet tarafından kullanılıyor." iddiasına sert ifadelerle tepki gösteren baba Şevket Altıntaş, sözlerine şöyle devam etti:

"İddiaları kesinlikle yalan. Biz hiçbir siyasi parti mensubu ya da taraftarı değiliz. Sadece evlatlarımızı geri istiyoruz. Eşimle birlikte günlerdir buradayız. Eylemimizin sonunda bir çığlık çıkacak. Bu ya zafer çığlığı ya da ölüm çığlığı olacak. Artık eskisinden çok daha cesurum."

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Haber Tarihi: 13 Eylül 2019 Cuma 20:24
  1. Şanlıurfa
  2. Tunceli
  3. Gaziantep
  4. Erzincan
  5. Diyarbakır
  6. HDP
  7. PKK

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