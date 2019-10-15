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Acılı annelere Boşnak desteği

Çocukları soykırımda katledilen Srebrenitsa anneleri, Diyarbakır annelerinin başlattığı oturma eylemine, İzmir’de basın açıklaması yaparak destek verdi. Foça Savaş Kurbanları Derneği Başkanı Mithedo Oruli, “Dün biz ağlıyorduk bugün siz ağlıyorsunuz. Siz bizim yanımızdaydınız şimdi biz sizin yanınızdayız. Buraya yardım etmeye ve destek vermeye geldik” dedi.

15 Ekim 2019 Salı 09:50
Acılı annelere Boşnak desteği

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP’yi sorumlu tutarak 3 Eylül’de HDP İl Başkanlığı binası önüne gelen Diyarbakır annelerinin başlattığı oturma eylemine, Srebrenitsalı annelerden destek geldi. Bosna-Hersek’in Srebrenitsa şehrinde 11 Temmuz 1995’teki soykırımda çocukları şehit edilen annelerin kurduğu Srebrenitsa Anneleri Derneğinin de bulunduğu çeşitli sivil toplum kuruluşlarından kadınlar, İzmir Saat Kulesi önünde basın açıklaması yaptı.

Grup adına konuşan Foça Savaş Kurbanları Derneği Başkanı Mithedo Oruli, Diyarbakır’daki annelere ve Barış Pınarı Harekatı’na katılan askerlere destek için geldiklerini belirtti.

Oruli, “Dün biz ağlıyorduk bugün siz ağlıyorsunuz. Siz bizim yanımızdaydınız şimdi biz sizin yanınızdayız. Buraya yardım etmeye ve destek vermeye geldik. Diyarbakır’daki anneleri ziyarete gideceğimiz için çok mutluyuz. Teröre hayır demek istiyoruz. Çocuklarımıza daha iyi bir gelecek vermek istiyoruz” ifadelerini kullandı. Diyarbakır annelerinin her zaman yanlarında olacaklarını söyleyen Oruli, Bosna’dan onlara destek vermeye devam edeceklerini söyledi.

“Onlar da evlatlarını kaybettiler”

Balkan Stratejik Araştırmalar Merkezi (BASAM) Başkanı Rifat Sait, annelere, duyarlılıkları dolayısıyla teşekkür etti. Sait, Bosna’da çocuklarını yitiren annelerle aynı duyguları paylaştıklarını belirterek, “Çünkü onlar da evlatlarını kaybettiler” dedi. İzmirli Boşnaklar Derneği Başkanı Hamza Yavuz da 17 sivil toplum kuruluşundan yaklaşık yüz Bosnalı annenin Diyarbakır annelerine ve Barış Pınarı harekatına destek vermek için Türkiye’ye geldiğini belirterek, “Nasıl dün Türkiye Bosna Hersek’in yanındaysa bugün de Bosnalı hanımefendiler Türkiye’nin yanında olmak için buradalar. O annelerin yalnız bırakılmaması lazım” diye konuştu. Açıklamanın ardından Srebrenitsa anneleri, Diyarbakır’a doğru yola çıktı. Grubun, çeşitli illerde basın açıklamaları yapacağı belirtildi.

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Haber Tarihi: 15 Ekim 2019 Salı 09:50
  1. HDP
  2. HDP İl Başkanlığı
  3. Diyarbakır anneleri
  4. oturma eylemi
  5. Srebrenitsalı anneler
  6. Bosna-Hersek’in Srebrenitsa şehri
  7. soykırım
  8. Srebrenitsa Anneleri Derneği
  9. İzmir Saat Kulesi
  10. Foça Savaş Kurbanları Derneği Başkanı Mithedo Oruli
  11. Barış Pınarı Harekatı
  12. Balkan Stratejik Araştırmalar Merkezi (BASAM) Başkanı Rifat Sait
  13. İzmirli Boşnaklar Derneği Başkanı Hamza Yavuz
  14. Srebrenitsa

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