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Acılı anne feryat etmişti... Erdoğan talimatı verdi! Artık Türkiye'de

Hollanda tarafından tedavisine son verilen ve lösemi hastası olan Türk vatandaşı Salih Kör'ün annesinin "Oğlumu buradan alıp, Türkiye'mize götürsün" çağrısı karşılık buldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla Salih Kör Türkiye'ye getirildi.

Yeniakit Publisher
2020-05-15 07:23:00 -
Acılı anne feryat etmişti... Erdoğan talimatı verdi! Artık Türkiye'de

Hollanda'nın Rotterdam kentinde yaşayan lösemi hastası 21 yaşındaki Türk vatandaşı Salih Kör, hastalığının son aşamaya gelmesi nedeni ile Hollanda tarafından 2 yıldır devam eden tedavisine son verildi.

Annesi feryat etti

Anne Ruhsan Kör, bunun üzerine geçen hafta Anneler Günü'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan yardım istedi. Anne Kör, gözyaşlarını içinde "21 yaşındaki hayat dolu oğlum şimdi evde ölümü bekliyor. Aslında hastanede olması gerekirdi, fakat doktorlar yapacak bir şey yok deyince eve gönderdiler. Oğlumu Türkiye'de ameliyat edecek olan hastaneler var ama koronavirüs nedeniyle hiçbir yere gidemiyoruz, uçaklar yok dedi. Şimdi oğlumla baş başayız. O gözlerimin içine bakıp benden yardım bekliyor. Bir anne olarak benim de içim parçalanıyor. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir anne olarak benim feryadımı da duysun. Oğlumu buradan alıp, Türkiye'mize götürsün. Bu Ramazan ayında bize bu iyiliği yapsın, yalvarıyorum" ifadelerini kullandı.

Erdoğan talimatı verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, acılı annenin sesine kulak vererek, Sağlık Bakanlığına ve Dışişleri Bakanlığına, Salih Kör ve annesinin tedavi için Türkiye'ye getirilmesi talimatını verdi. Bakanlıklar, bunun üzerine Hollanda Büyükelçiliği ve Rotterdam Başkonsolosluğu ile irtibata geçerek, Sağlık Bakanlığına ait ambulans uçak ile Kör ve annesini bu sabah Türkiye'ye getirdi.

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