Acil durum müdahale ve yangınla mücadele! Akkuyu NGS'de tam kapsamlı tatbikat yapıldı

Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom tarafından inşa edilen Akkuyu NGS sahasında tam kapsamlı acil durum ve yangın tatbikatı yapıldı.

Tatbikatı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Bakan Yardımcısı Zafer Demircan, Rusya Sivil Savunma, Acil Durumlar ve Doğal Afetlerin Sonuçlarının Giderilmesinden Sorumlu Bakan Yardımcısı Anatoliy Suprunovskiy, Rosatom temsilcileri ile Nükleer Düzenleme Kurumu (NDK) ve diğer kurumların yetkilileri takip etti.

Tatbikatta Akkuyu NGS işletme personeli, santralin yangın güvenliği ve acil durum-kurtarma birimleri, AFAD ekipleri, Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi ile Gülnar Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri görev aldı. Rosatom'un teknik destek merkezleri ile Dünya Nükleer İşletmeciler Birliğinin (WANO) Moskova Merkezi de sahadaki çalışmaların yönetimine video konferans aracılığıyla dahil oldu.

Tatbikat programı kapsamında santralin 1. Güç Ünitesi'nin ünite kontrol odası işlevini üstlenen tam kapsamlı simülatörde, düşük olasılıklı teknolojik aksaklıklar ile ekipman arızalarının bir arada yaşandığı varsayımsal bir senaryo uygulandı. Vardiya personeli, talimatlara uygun şekilde güç ünitesinin durumunu değerlendirdi ve reaktör tesisinin parametrelerini düzenli hale getirmek için gerekli önlemleri aldı. İşletme personelinin çalışmalarıyla eş zamanlı olarak, santral yönetimi ve dış kuruluşlara bilgi aktarımını sağlayan ve sektör uzmanlarından tavsiye alınmasına imkân tanıyan haberleşme sistemleri de test edildi.

Akkuyu NGS sahasındaki mobil kriz merkezinde, varsayımsal acil durumun yönetiminden sorumlu grup ile Acil Durum Komisyonu görev yaptı. Katılımcılar, durumun yönetilmesine yönelik karar alma süreçleri, müdahale faaliyetlerinin koordinasyonu ve personelin korunmasına ilişkin uygulamalar yaptı. Müdahale çalışmalarında görev almayan çalışanlar ise eğitim amaçlı tahliye tatbikatına katıldı.

Tatbikatın yangınla mücadele bölümünde, 1. Güç Ünitesi'nin iç ihtiyaç yedek transformatöründe çıktığı varsayılan yangına müdahale edildi. Akkuyu NGS yangın güvenliği birimi ile Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yangının söndürülmesi ve çevredeki ekipmanların korunmasına yönelik ortak çalışma gerçekleştirdi.

Tatbikat senaryosunda ayrıca Akkuyu NGS sahası dışında, enerji nakil hatlarının altında varsayımsal bir orman yangını da yer aldı. Yangına müdahale çalışmalarına Gülnar Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, Akkuyu NGS yangın güvenliği ekipleri ile Akkuyu Nükleer AŞ ve yüklenici kuruluşların çalışanlarından oluşan gönüllü ekip katıldı. Ekipler, kesintisiz su temini, yangının yayılmasını önleyici şeritlerin oluşturulması ve ulaşılması güç alanlarda helikopter kullanılması gibi uygulamalar yaptı.

Akkuyu NGS arama-kurtarma ekibi de enkaz altında kalan kişilerin kurtarılması, yüksekten indirilmesi ve yaralıların sağlık ekiplerine teslim edilmesine yönelik senaryoları uyguladı.

AFAD ekiplerince Büyükeceli'de tahliye edilen personelin kabulü ve yönlendirilmesi amacıyla merkez oluşturuldu. Merkezde dozimetri kontrolü, dekontaminasyon ve ilk yardım süreçlerine yönelik çalışmalar yürütüldü. Mersin Valisi Atilla Toros, merkezin donanımını ve yürütülen faaliyetleri denetledi.

İLK ÜNİTE İÇİN İŞLETME LİSANSI HAZIRLIKLARI SÜRÜYOR

Açıklamada görüşlerine yer verilen Rosatom Genel Müdürü Aleksey Likhachev, Akkuyu NGS'de eğitim ve tatbikatların düzenli olarak yapıldığını, bu yıl düzenlenen tatbikatın özel bir önem taşıdığını belirtti.

Likhachev, "1. Güç Ünitesi'nin işletmeye alınmasına her geçen gün daha da yaklaşıyoruz. Devreye alma çalışmalarına başlamadan önce Nükleer Düzenleme Kurumundan işletme lisansı almamız gerekiyor. Tam kapsamlı acil durum tatbikatının gerçekleştirilmesi de bu lisansın alınmasına yönelik şartlardan biri." ifadelerini kullandı.

Tatbikatla personelin farklı senaryolarda koordineli hareket etmeye hazır olup olmadığını ve müdahale sistemlerinin etkinliğini değerlendirmeyi amaçladıklarını aktaran Likhachev, "Hazırlık çalışmalarını Türk tarafıyla birlikte yürütüyor olmamız özellikle önem taşıyor. Rus nükleer sektörünün yıllar içinde edindiği deneyimi Türkiye'nin ulusal müdahale sistemiyle bir araya getiriyoruz. Uzun süredir oluşturduğumuz ve güçlendirdiğimiz bu işbirliği mekanizmaları, Akkuyu NGS'nin tüm işletme süreci boyunca uygulanmaya devam edecek." değerlendirmesinde bulundu.

Rusya Sivil Savunma, Acil Durumlar ve Doğal Afetlerin Sonuçlarının Giderilmesinden Sorumlu Bakan Yardımcısı Suprunovskiy ise şunları kaydetti:

"Bugün Rusya Acil Durumlar Bakanlığı heyeti gözlemci olarak acil durum ve yangın taktik tatbikatlarına katıldı. Tatbikat kapsamında çeşitli görevler uygulamalı olarak yerine getirildi. Hem nükleer güç santralinin hem de belediyenin ve Türkiye Cumhuriyeti yürütme organlarının ekip ve imkanları koordineli bir şekilde çalıştı, tatbikatın tüm hedeflerine ulaşıldı. Görevler eksiksiz olarak ve yüksek organizasyon seviyesinde yerine getirildi."