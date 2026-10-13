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Aktüel Keçiören Belediye Başkanı Özarslan’dan müjde! Karakaya bölgesinin 20 yıllık imar sorunu çözüldü
Aktüel

Keçiören Belediye Başkanı Özarslan’dan müjde! Karakaya bölgesinin 20 yıllık imar sorunu çözüldü

Yeniakit Publisher
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Keçiören Belediye Başkanı Özarslan’dan müjde! Karakaya bölgesinin 20 yıllık imar sorunu çözüldü

Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, Ovacık Mahallesi Karakaya bölgesinde yaklaşık 20 senedir süren imar ve mülkiyet sorunlarının çözüme kavuşturulduğunu açıkladı.

Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, Ovacık Mahallesi’nin Karakaya bölgesinde 20 yıldır süregelen imar ve mülkiyet sorunlarının çözüme kavuşturulduğunu ve hak sahiplerine yeni tapularının teslim edildiğini müjdeledi.

 

Geçmişte mahkeme kararlarıyla planları iptal edilen ve gelişimi durma noktasına gelen Karakaya bölgesinde, yürütülen yoğun çalışmalar meyvesini verdi. İlgili kurumlarla iş birliği içinde orman sınırı ve tapu şerhi engellerinin kaldırıldığını belirten Özarslan, bölgenin resmen ruhsata açık hale getirildiğini açıkladı.

 

Doğa ile iç içe, düşük yoğunluklu yerleşim planı

160 hektarlık geniş bir alanda Keçiören’in geleceğini şekillendirdiklerini ifade eden Başkan Özarslan, Karakaya’nın Ankara’nın yeni çekim merkezi olacağını vurguladı. Yapılan planlama kapsamında bölgede öne çıkan unsurlar şunlar oldu:

* Çevre Dostu Şehircilik: Ormanla bütünleşen geniş yeşil alanlar ve koruma altına alınan dere koridorları.

* Ferah Yaşam Alanları: Düşük yoğunluklu yapılaşma modeliyle daha sakin ve huzurlu bir mahalle kurgusu.

* Sosyal ve Kamusal Donatılar: Çocuk parkları, eğitim alanları ve komşuluk kültürünü canlandıracak ortak yaşam mekânları.

* Stratejik Konum: Ovacık ile Bağlum arasında güvenli ve planlı bir bağlantı hattı.

 

Özarslan: "Ankara'mıza müjdeler olsun"

Keçiören’de planlı gelişimin önünü açtıklarını belirten Belediye Başkanı Mesut Özarslan, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

"Ovacık Mahallemizin Karakaya bölgesinde ilgili tüm kurumlarla sürdürdüğümüz çalışma neticesinde orman sınırı ve tapu şerhi sorunlarını çözüme kavuşturduk. Bölgeyi ruhsata açık hâle getirerek yeni tapuları vatandaşlarımıza teslim ettik.

Şimdi ormanla bütünleşen yeşil alanlar ve düşük yoğunluklu yapılaşmayla daha ferah bir yaşam hedefiyle yola çıkıyoruz. Ovacık ile Bağlum arasında bağ kuran Karakaya’da planlı gelişimin önünü açıyor, Keçiören’in geleceğini birlikte şekillendiriyoruz. Burası Ankara’mızın çekim merkezi olacak! İlçemize, bölgemize ve Ankara'mıza müjdeler olsun, hayırlı olsun."

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