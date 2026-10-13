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Gündem Oto sahtekarlarına darbe: İstanbul merkezli 4 ilde 23 gözaltı kararı!
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Oto sahtekarlarına darbe: İstanbul merkezli 4 ilde 23 gözaltı kararı!

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Oto sahtekarlarına darbe: İstanbul merkezli 4 ilde 23 gözaltı kararı!

Ağır hasarlı ve hurdaya ayrılmış araçların şasi numaralarını hacizli veya kaçak araçlara basarak masum vatandaşlara satan dolandırıcılık çetesine emniyet güçleri neşter vurdu. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Bürosu’nun talimatıyla İstanbul merkezli 4 ilde düğmeye basıldı. 61 aracı bu yöntemle satarak milyonluk vurgun yapan şebekeye yönelik operasyonda 23 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, ağır hasarlı araçların seri numaralarını hacizli veya yakalamalı araçlara uyarlayarak üçüncü kişilere satan şüphelilere yönelik soruşturmada 23 şüpheli hakkında gözaltı talimatı verildiğini açıkladı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Örgütlü Suçlar Bürosunca yürütülen takipli bir soruşturma dosyası kapsamında, trafik kazası, yangın, deprem ve benzeri sebeplerle ağır hasar kaydı alarak, esasında kullanılamaz hale gelen araçların fabrikasyon seri numaralarının, yurt dışı ya da piyasadan temin edilen hacizli-yakalamalı araçların fabrikasyon seri numaralarının üzerine uyarlanarak "change" yapıldığı belirtildi.

Change yapılan araçların da iyi niyetli üçüncü kişilere satılarak dolandırıcılık eylemi içine girildiği kaydedilen açıklamada, şüphelilerin bu yöntemle 61 aracın satışını gerçekleştirdiği İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünün yaptığı çalışmalarla tespit edildiği, 23 şüpheli hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve üye olma", "resmi belgede sahtecilik", "nitelikli dolandırıcılık", "5607 sayılı Kanuna muhalefet", "suç delillerini yok etmek, gizlemek veya değiştirmek" suçlarından yakalama ve gözaltı, suç unsuru olabilecek delillere el konulması amacıyla da İstanbul, Çanakkale, Ordu ve Samsun illerinde 12 farklı adreste arama yapılması talimatı verildiği aktarıldı.,

3 ilde "change araç" operasyonu: 8 şüpheli tutuklandı
3 ilde "change araç" operasyonu: 8 şüpheli tutuklandı

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