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Hamsi ihracatında rekor!

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Hamsi ihracatında rekor!

Türkiye'nin hamsi ihracatı, yılın ilk 9 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20 artarak 13,6 milyon doları aştı. Türk hamsisi, 22 ülkede yoğun talep görerek sofralara ulaştı. Türkiye'den dünya sofralarına uzanan hamsi, yurt dışında yoğun talep görüyor. Ocak-eylül döneminde yapılan hamsi ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20 artarak 13,6 milyon doları aştı. Türkiye'den işlenmiş ürün olarak da dış satımı yapılan hamsi, yılın 9 ayında 22 ülkenin sofralarında yer aldı.

#1
Foto - Hamsi ihracatında rekor!

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerine göre; Türkiye'nin ocak-eylül 2025'te değer bazında 11 milyon 313 bin 687 dolar olarak kayıtlara geçen hamsi ihracatı, bu yılın aynı döneminde yüzde 20 artarak 13 milyon 621 bin 885 dolara ulaştı. Geçen senenin 9 ayında 2 bin 259 ton olan hamsi dış satımı ise bu yılın aynı döneminde yüzde 80 artışla 4 bin 62 tona yükseldi.

#2
Foto - Hamsi ihracatında rekor!

Bu yıl ocak-eylül döneminde hamsiye en çok talep Belçika, Fransa ve Ukrayna'dan geldi. Belçika'ya 3 milyon 898 bin 479 dolar, Fransa'ya 3 milyon 404 bin 163 dolar, Ukrayna'ya da 2 milyon 27 bin 892 dolar değerinde hamsi ihraç edildi. Geçen yılın aynı döneminden farklı olarak Avustralya, Portekiz, Katar ve Irak'a da hamsi satıldı.

#3
Foto - Hamsi ihracatında rekor!

MİKTAR VE DEĞER BAKIMINDAN ARTIŞ YAŞANDI DKİB Su Ürünleri Sektör Komitesi Başkanı Hasan Kuzuoğlu, hamsi ihracatında yılın kalan döneminde de artış trendinin devam etmesini beklediklerini söyledi.

#4
Foto - Hamsi ihracatında rekor!

Kuzuoğlu, özellikle miktar bazında yaşanan artışın sektör açısından memnuniyet verici olduğunu ifade ederek, "Hamsi ihracatında hem miktar hem de değer bakımından geçen yılın aynı dönemine göre artış kaydettik. Yılın son çeyreğinde de mevcut pazarlarımızdaki talebin devam etmesini ve yeni pazarların ihracata katkı sağlamasını bekliyoruz." dedi.

#5
Foto - Hamsi ihracatında rekor!

Ülke çeşitliliğinin her geçen yıl arttığına dikkati çeken Kuzuoğlu, Avrupa ülkelerinin yanı sıra farklı coğrafyalardan da hamsiye talep gelmesinin sektör açısından önemli olduğunu kaydetti. Kuzuoğlu, hamsi ihracatının artırılması için yeni pazar arayışlarının sürdüğünü belirterek, "Ürünümüzün tanıtımı, pazar çeşitliliğinin artırılması ve katma değerli işlenmiş ürün ihracatının geliştirilmesi önceliklerimiz arasında yer alıyor. İhracatçılarımızın farklı ülke pazarlarında daha fazla yer alması için yürütülen tanıtım ve ticari bağlantı çalışmalarının da önümüzdeki dönemde sonuçlarını görmeyi bekliyoruz." ifadesini kullandı.

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Foto - Hamsi ihracatında rekor!

Türkiye'nin su ürünleri ihracatında hamsinin önemli bir yere sahip olduğunu vurgulayan Kuzuoğlu, sektörün hedefinin hem mevcut pazarlardaki payı artırmak hem de yeni ülkelere düzenli ihracat gerçekleştirmek olduğunu sözlerine ekledi.

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