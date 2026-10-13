Hamsi ihracatında rekor!
Türkiye'nin hamsi ihracatı, yılın ilk 9 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20 artarak 13,6 milyon doları aştı. Türk hamsisi, 22 ülkede yoğun talep görerek sofralara ulaştı. Türkiye'den dünya sofralarına uzanan hamsi, yurt dışında yoğun talep görüyor. Ocak-eylül döneminde yapılan hamsi ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20 artarak 13,6 milyon doları aştı. Türkiye'den işlenmiş ürün olarak da dış satımı yapılan hamsi, yılın 9 ayında 22 ülkenin sofralarında yer aldı.