Japonya’da inanılmaz olay…11. kattan atladı! İntihar eden genç kurtuldu, üzerine düştüğü kız öldü!

Japonya’nın Nagoya kentinde gece saat 01.00 sıralarında yaşanan olayda, arkadaşlarıyla yemek yedikten sonra kaldırımda yürüyen 23 yaşındaki Houra Inaba, 12 katlı bir apartmanın 11’inci katından atlayan 29 yaşındaki şahsın üzerine düşmesi sonucu ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan genç kadın, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ağır yaralanan ve bir süre bilinci kapalı kalan erkek ise tedavisinin ardından hayatta kaldı.

Genç kadının ölümünün ardından başlatılan soruşturma sürerken, babası Kenji Inaba olayın yalnızca bir kaza olarak değerlendirilmesine tepki göstererk şüphelinin daha ağır bir suçlamayla yargılanması için hukuk mücadelesi başlattı.

SON MESAJLARINI PAYLAŞTI

Kızıyla yaptığı son mesajlaşmaları paylaşan Inaba, Houra’nın olaydan bir gün sonra akşam yemeği için babasının evine gitmeyi planladığını açıkladı. Yaklaşık dokuz ay sonra ailesiyle yeniden bir araya gelecekleri için heyecan duyduğunu belirten baba, bekledikleri buluşmanın gerçekleşemediğini ifade etti.

ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

11’inci kattan atladıktan sonra ağır yaralanan 29 yaşındaki erkek, hastanede bir süre tedavi gördü. Ağustos ayının sonunda gözaltına alınan şüpheli, ağır ihmal sonucu ölüme sebep olma suçlamasıyla tutuklandı. Şüphelinin cezai sorumluluğunun değerlendirilmesi amacıyla psikiyatrik inceleme süreci başlatıldı.

BABA, ŞÜPHELİ İLE 3 KEZ GÖRÜŞTÜ

Kızının ölümünün ardından şüpheliyle üç kez görüştüğünü açıklayan Kenji Inaba, bu görüşmelerde şüphelinin kendisinden özür dilediğini ancak bunun kendisi için yeterli olmadığını söyledi.

Babanın iddiasına göre, görüşmelerden birinde şüpheliye aşağıda insanların bulunduğunu ve birinin hayatını kaybedebileceğini umursamadan mı atladığını sordu. Inaba, şüphelinin bu soruya “Evet, doğru” karşılığını verdiğini öne sürdü. Baba, bu cevabın şüphelinin başkalarının hayatını tehlikeye atabileceğinin farkında olduğunu gösterdiğini savundu.

45 BİNDEN FAZLA KİŞİ İMZA VERDİ

Kenji Inaba, kızının ölümünün yalnızca bir kaza olarak değerlendirilmesine karşı çıkarak eylül ayında çevrim içi imza kampanyası başlattı. Şüphelinin olası kastla öldürme suçundan yargılanmasını talep eden kampanyaya 45 binden fazla kişi destek verdi.

Olayın yaşandığı bölgenin gece saatlerinde de kalabalık olduğunu savunan Inaba, şüphelinin aşağıda insanların bulunabileceğini görebilecek bir konumda olduğunu ileri sürdü. Olay yerini birçok kez ziyaret ettiğini belirten baba, yaklaşık iki saatlik gece gözlemi sırasında bölgede 300’e yakın kişinin yürüdüğünü tespit ettiğini söyledi.

Inaba, bu nedenle şüphelinin başka birinin ölümüne neden olabileceğini öngörmesine rağmen atladığını savunarak olayın olası kastla öldürme kapsamında değerlendirilmesini istiyor.

ÖLDÜRME KASTI TARTIŞILIYOR

Japon hukuk uzmanları, şüphelinin olası kastla öldürme suçundan yargılanmasının hukuken kolay olmayabileceğine dikkat çekiyor. Uzmanlara göre, yüksekten atlayan bir kişinin aşağıdaki yayalardan birine çarpacağının kesin olmaması, öldürme kastının kanıtlanmasını zorlaştırabiliyor.

Hukuki değerlendirmede, kişinin tehlikeli bir davranışta bulunması ile bir başkasının ölümüne yol açabileceğini öngörerek hareket etmesi arasındaki ayrım önem taşıyor. Bu nedenle şüphelinin hangi suçtan sorumlu tutulacağı, olayın koşulları ve kastın hukuken kanıtlanıp kanıtlanamayacağı çerçevesinde ele alınıyor.

GEREKİRSE YASALAR DEĞİŞTİRİLSİN!

Kızının ölümünün talihsiz bir kaza olarak kapatılmasını istemediğini belirten Kenji Inaba ise gerekirse yasaların değiştirilmesi çağrısında bulunuyor. Baba, şüphelinin olası kastla öldürme suçundan yargılanması yönündeki talebini sürdürürken, kampanyaya verilen geniş destek de davanın hukuki boyutuna ilişkin tartışmaları gündemde tutuyor.