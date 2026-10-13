Yürüyüş yaparken tesadüfen buldu: Paslı kutu hayatlarını değiştirdi!
Çekya'da doğa yürüyüşü yapan iki kişi eski bir kabın içine gizlenmiş halde 598 altın sikke bulurken, ikinci kabın içinden çok daha değerli eşyalar çıktı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Çekya'da doğa yürüyüşü yapan iki kişi eski bir kabın içine gizlenmiş halde 598 altın sikke bulurken, ikinci kabın içinden çok daha değerli eşyalar çıktı.
Çekya'nın kuzeydoğusundaki Zvicina Tepesi yakınlarında yürüyüş yapan iki kişi, tesadüfen büyük bir hazine keşfetti. Taş duvarın arasından dışarı uzanan eski bir kabı fark eden yürüyüşçüler, içini açtıklarında siyah kumaşlara sarılmış yüzlerce altın sikkeyle karşılaştı. Yaklaşık bir metre uzaklıkta bulunan ikinci kutudan da tarihi değere sahip eşyalar çıktı.
Kutunun içinden 598 altın sikke çıktı Yürüyüşçüler, buldukları altınları ve diğer eşyaları aynı gün Hradec Králové'deki Doğu Bohemya Müzesi'ne teslim etti. Uzmanların incelemesinde, alüminyum bir kapta saklanan 598 altın sikkenin 11 ayrı grup halinde düzenlendiği belirlendi. Yakındaki demir kutuda ise 10 bilezik, 16 sigara tabakası, metal örgülü bir çanta, tarak, zincir ve pudra kutusu bulundu.
Değeri 300 bin doları aşabilir Sikkelerin üzerindeki tarihler 1808 ile 1915 arasında değişiyor. Koleksiyonda Fransa ve Avusturya-Macaristan dönemine ait paraların yanı sıra farklı Avrupa bölgelerinde kullanılan sikkeler de yer alıyor. Toplam ağırlığı yaklaşık 7 kilogram olan buluntuların değerinin 300 bin doların üzerinde olabileceği hesaplanıyor.
Altınları kimin sakladığı gizemini koruyor Bazı sikkelerin üzerindeki sonradan eklenmiş damgalar, hazinenin 1920'li veya 1930'lu yıllarda Balkanlar'dan geçmiş olabileceğini düşündürüyor. Altınların ormana kim tarafından ve neden saklandığı henüz bilinmiyor. Araştırmacılar, hazinenin savaş döneminde bölgeden ayrılmak zorunda kalan bir kişiye ait olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.
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