Akkuyu Nükleer Santrali yapan Rus devine büyük şok: Tüm parayı geri ödeyecekler

Likhachev’in 3 gün önce açıklanan karara yönelik “Bugünkü sonuç önemli bir kazanım ancak nihai değil. Finlandiya'daki projeye ilişkin haklılığımızı farklı mercilerdeki mahkemelerde savunmaya devam edeceğiz” sözleri ise bazı soru işaretlerinin doğmasına neden oldu. Gerçek ise Likhachev’in söylediğinden biraz farklıydı. 603 milyon Euro’luk bir farktan söz ediyorum. Dünyaca ünlü haber ajansı Reuters’ın ICC ve Finlandiyalı şirket Fennovoima’dan edindiği bilgilere göre mahkeme aslında iki taraf için bir orta yol bulmuştu.