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Aktüel

Acil durum hastanelerinin inşa çalışmaları aşama aşama görüntülere yansıdı

İstanbul’da korona virüs sürecinde yapımlarına başlanan ve önümüzdeki günlerde açılacak olan acil durum hastanelerinin inşa çalışmaları aşama aşama görüntülere yansıdı.

Yeniakit Publisher
2020-05-29 00:31:58 -
Acil durum hastanelerinin inşa çalışmaları aşama aşama görüntülere yansıdı

İstanbul’da korona virüs sürecinde yapımlarına başlanan ve önümüzdeki günlerde açılacak olan acil durum hastanelerinin inşa çalışmaları aşama aşama görüntülere yansıdı.



İstanbul’da korona virüs sürecinde yapımlarına başlanan ve önümüzdeki günlerde açılacak olan acil durum hastanelerinin inşa çalışmaları aşama aşama görüntülere yansıdı. Cumhurbaşkanlığı tarafından yayınlanan videoda, Sancaktepe Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi ve Yeşilköy Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi’nin inşa sürecinin hızlandırılmış çekimleri ve tamamlanmış halinin görüntüleri yer alıyor.

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