'Acil' dediler! Uluslararası müdahale çağrısı

Filistin Ulusal Konseyi, işgal altındaki Filistin'in başkenti Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlallerin durdurulması için Arap ve İslam ülkeleri ile uluslararası topluma müdahale çağrısı yaptı.

Filistin Kurtuluş Örgütü'nün (FKÖ) parlamentosu hükmündeki Filistin Ulusal Konseyi, 1969'da fanatik bir Yahudi'nin Mescid-i Aksa'ya girerek Kıble Camisi'nin mihrabı ve minberini yakmasının 52. yılı münasebetiyle yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, başta Mescid-i Aksa olmak üzere Kudüs'te Müslümanlara ve Hristiyanlara ait kutsal mekanlara yönelik ihlaller ve Yahudileştirme çalışmalarına son verilmesi için Arap ve İslam ülkeleri ile uluslararası camianın acil müdahalede bulunması gerektiği ifade edildi.

Mescid-i Aksa'nın işgal güçleri ve Yahudi işgalciler tarafından maruz kaldığı tekrar eden ihlallerin 52 yıl önce yaşanan kundaklamanın bir uzantısı olduğu kaydedildi.

İşgalci İsrail'in Mescid-i Aksa'nın dini ve hukuki statüsünü değiştirmek için izlediği politikayı ısrarla sürdürdüğü ve aynı zamanda Kudüs'ü Yahudileştirme projesini uygulamak için zamanla yarıştığı vurgulandı.

Terörist İsrail makamlarının, Burak (Ağlama) Duvarı ile Mescid-i Aksa arasındaki mevcut köprü yerine daimi bir köprü inşa ederek Meğaribe Kapısı'nı Yahudileştirmeye çalıştığı ifade edilen açıklamada, böylelikle buradaki İslami ve Arap tarihi dokusunun değiştirilmesinin ve terörist İsrail polisinin baskınlarına daha geniş bir alan açılmasının hedeflendiği aktarıldı.

Açıklamada, fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa'ya yönelik baskınlarına ve Yahudileştirme çalışmalarına sessiz kalınmasının, bu suçları işleyenlerle suç ortaklığı yapma anlamına geldiği kaydedildi.

Avustralyalı fanatik Yahudi Dennis Michael Rohan, 21 Ağustos 1969'da Mescid-i Aksa'ya girerek, Kıble Camisi'nin mihrabı ve 1000 yıllık minberini yakmıştı.