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Eğitim

Açıköğretim sınavları ne zaman, nasıl olacak? Açıköğretim 2019-2020 bahar dönemi dönem sonu sınavları

Koronavirüs salgını sonrası açıköğretim sınavlarının nasıl yapılacağı merak konusu oldu. Bir önceki açıköğretim sınavı evde internet üzerinden yapılmıştı. Vatandaşlar, Açıköğretim İşletme ve İktisat fakültelerinin 2019-2020 bahar dönemi dönem sonu sınavlarının ne zaman ve nasıl yapılacağını google'da aratmaya başladı. Peki Açıköğretim İşletme ve İktisat fakültelerinin 2019-2020 bahar dönemi dönem sonu sınavları tarihi ne zaman ve sınav sistemi nasıl olacak? İşte detaylar...

Yeniakit Publisher
2020-05-16 05:09:00 -
Açıköğretim sınavları ne zaman, nasıl olacak? Açıköğretim 2019-2020 bahar dönemi dönem sonu sınavları

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrası açıköğretim sınavlarının ne zaman olacağı ve nasıl yapılacağı da kafaları kurcaladı. Bir önceki açıköğretim sınavı bilgisayar ve telefonlar vasıtasıyla internet üzerinden yapılmıştı. Öğrenciler, Açıköğretim İşletme ve İktisat fakültelerinin 2019-2020 bahar dönemi dönem sonu sınavlarının ne zaman ve nasıl yapılacağını google'da aratmaya başladı. Peki Açıköğretim İşletme ve İktisat fakültelerinin 2019-2020 bahar dönemi dönem sonu sınavları tarihi ne zaman ve sınav sistemi nasıl olacak? İşte detaylar...

Anadolu Üniversitesi (AÜ) Açıköğretim Sistemi bünyesindeki Açıköğretim, İşletme ve İktisat fakültelerinin 2019-2020 bahar dönemi dönem sonu sınavlarının ne zaman ve nasıl yapılacağına dair açıklama geldi.

AÖF sınav nasıl olacak

Anadolu Üniversitesinin (AÜ) sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada; Açıköğretim, İşletme ve İktisat fakültelerinin bahar dönemi dönem sonu sınavlarının internet tabanlı ortamlardan yapılmasının kararlaştırıldığı belirtildi.

AÖF Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı ne zaman

Açıklamada; sınavın yurt içi ve yurt dışı programlar için 24 Haziran saat 00.01 ve 8 Temmuz saat 23.59 arasında erişime açık olacağı kaydedildi.

Sınav uygulama esasları ve detaylı bilgilerin üniversitenin internet sitesi ve sosyal medya hesaplarından duyurulacağı ifade edildi.

Bahar dönemi ara sınavları da 18 Nisan-7 Mayıs'ta internet üzerinden yapılmıştı.

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