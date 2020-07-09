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Aktüel

Açıköğretim sınav sonuçları açıklandı

Yeniakit Publisher
2020-07-09 22:11:36 -
Açıköğretim sınav sonuçları açıklandı

ESKİŞEHİR (AA) - Anadolu Üniversitesi (AÜ) Açıköğretim Sistemi'nin 18 Nisan ile 7 Mayıs tarihleri arasında yapılan 2019-2020 Öğretim Yılı Bahar Dönemi dönem sonu sınav sonuçları açıklandı.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında 18 Nisan-7 Mayıs tarihlerinde internet üzerinden yapılan Açıköğretim Sistemi Bahar Dönemi dönem sonu sınavı sonuçları belli oldu.

Öğrenciler sınav sonuçlarına http://aof.anadolu.edu.tr internet adresinden erişebilecek.

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