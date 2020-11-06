Açıköğretim liseleri (AÖL) sınavı ne zaman?

Farklı nedenlerden dolayı liseyi açıktan okumak isteyenler MEB AÖL’ye başvurarak hayat yaptırmakta. Açık öğretim lisesinde okumak için ortaokul mezunu olmak ya da herhangi bir sebepten dolayı liseyi bitiremeyenle AÖL okuyabilmekte. Açıköğretim lisesi kayıtları il ve ilçelerde bulunan Halk Eğitim Merkezleri vasıtasıyla yapılmakta. AÖL kayıdını yaptıran öğrenciler Açıköğretim lisesi birinci dönem sınav tarihini ve AÖL sınav yerlerini merak ediyor.

ise eğitimine dışarıdan devam eden öğrencilerin kayıt olduğu AÖL için 1. dönem sınav tarihleri belirlendi. Kayıtlarını yaptıran öğrenciler, 2 Aralık'ta açıklanacak sınav yerlerini aolweb.aol.meb.gov.tr adresinden öğrenebilecek. Peki AÖL 1. dönem sınavları ne zaman yapılacak? İşte detaylar...

MEB AÖL birinci dönem sınavı ne zaman?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) yayınladığı Açık Öğretim Lisesi sınav takvimine göre AÖL 1. dönem sınavları 5-6 Aralık 2020 tarihinde yapılacak. AÖL 1. dönem sınav giriş belgeleri sistem üzerinden 2 Aralık Çarşamb günü öğrencilerin erişimine açılacka. AÖL sınav yerleri aol.gov.tr adresi üzeirnden öğrenci şifresi ve T.C kimlik numarası ile öğrenilecek.

Açıköğretim lisesi (AÖL) sınavları ne zaman yapılacak?

AÖL 1. Dönem Sınav Giriş Yerlerinin İnternette Yayınlanması: 02 Aralık 2020

AÖL 1. Dönem Sınavları: 05 Aralık 2020 Cumartesi – 06 Aralık 2019 Pazar

AÖL 1. Dönem Sınav Sonuçlarının İnternette Yayınlanması: 02 Ocak 2021

Açıköğretim lisesi sınav geçme kredisi kaç?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesabından Açık Öğretim Lisesi (AÖL) için alınan yeni kararı açıkladı. Bakan Selçuk, “Açık Öğretim Lisesi'nde okuyan öğrencilerimizin azmini ve hayallerini biliyoruz. Mezuniyet hedeflerine bir adım daha yaklaştırmak için yeni bir karar aldık. Mezuniyet için gerekli olan krediyi 170 olarak belirledik. Hayırlı olsun.” İfadelerini kullandı.