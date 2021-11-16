Açıklanmasına saatler kaldı! Rekor kıran altında gözler Avrupa enflasyon verisine çevrildi
Altın fiyatları ABD enflasyon verisinin beklentilerin üzerinde gelmesiyle yükseldikten sonra altın yatırımcıları çarşamba günü açıklanacak Avrupa enflasyon verisine odaklandı.
Altın fiyatları, Çin’de ekonomik verilerin ekonomide istikrara işaret etmesi ve yaklaşan Avrupa enflasyon verisi öncesinde 1.865 dolar civarında bulunuyor. Gram altın ise Dolar/TL ’nin rekor tazelemesi ve küresel altın fiyatlarındaki yüksek seviyelerle 600 TL’nin üzerinde seyrediyor.
Çin’de perakende satışlar ve sanayi üretimi verilerinin beklentinin üzerinde gelmesiyle beraber ekonominin yeniden istikrara kavuştuğuna dair beklentiler de artış kaydetti.
Yatırımcılar çarşamba günü öğlen açıklanacak Euro Bölgesi enflasyon verisini yakından takip edecekler. Euro Bölgesi enflasyonu Eylül ayında yğzde 3,4 olarak gerçekleşirken Bloomberg anketine katılan ekonomistlerin medyan beklentisi Euro Bölgesi'nde enflasyonun Ekim’de yüzde 4,1'e ulaşacağı yönünde.
Geçen haftaya 1.819 dolardan başlayan ons altın, ABD enflasyon verisi öncesinde kademeli bir şekilde yükselerek 1.830 doların üzerini görmüştü.
ABD enflasyon verisinin beklenenden yüksek gelmesi ve Fed’in yakın zamanda faiz artırmayacağına dair beklentilerden destek bulan ons altın, 1.865 dolara kadar tırmandıktan sonra haftayı yüzde 2,5’ten fazla yükselişle 1.870 dolar civarında kapatmıştı.
Değerli metal yeni haftaya düşüşle 1.857 dolar civarında başladıktan sonra hafif bir yükselişle salı günü 1.864 dolar civarında işlem görüyor.
Gram altın, dolar/TL’nin cuma günü 10 seviyesine ulaşması ve küresel altın fiyatlarındaki yükselişle beraber 600 TL’nin üzerini görmüştü. Gram altın, dolar/TL’nin yeni haftada da rekor tazelemesi ve küresel altın fiyatlarındaki yüksek seyirle 604 TL civarında bulunuyor.