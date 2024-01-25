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Ekonomi Açıklanmasına saatler kaldı! Bu verileri görmeden yatırım yapmayın
Ekonomi

Açıklanmasına saatler kaldı! Bu verileri görmeden yatırım yapmayın

Yeniakit Publisher
2024-01-25 10:36:00 -
Açıklanmasına saatler kaldı! Bu verileri görmeden yatırım yapmayın

Yatırımcılar yurt içi ve yurt dışı verilerine odaklanmış durumda. Peki piyasalar hangi gelişmelerle şekillenecek?

Yurt içinde günün en önemli konu başlığını saat 14.00’te sonuçlanacak olan yılın ilk PPK toplantısı oluşturuyor. TCMB 2023 sonunda parasal sıkılaştırma adımlarının kısa zamanda tamamlanacağına yönelik mesajlar vermiş ve bu kapsamda Aralık ayı toplantısında politika faizini %40’tan %42,50 seviyesine yükselterek sıkılaştırma hızını yavaşlatmıştı.

Beklenen seviyeler

Ocak ayı toplantısında yapılacak 250 baz puanlık artışla politika faizinin %45 seviyesine ulaşması ile faiz artırım sürecinin sona erme ihtimali yüksek görünüyor. Anketlerde genel beklenti de bu sonuca işaret ederken piyasalar faiz indirimlerinin yılın son çeyreğinde başlamasını bekliyor.

Başka hangi veriler gündemde?

Para politikalarının ön planda olduğu günde yurt dışında ise ECB toplantısı takip edilecek. Resesyon riskinin yüksek seyrettiği Euro Bölgesi’nde Merkez Bankası’nın özellikle faiz indirimlerine ilişkin olası mesajları yakından takip edilecek.ECB Başkanı Lagarde son olarak Davos’ta yaptığı açıklamada faiz indirimi için yaz aylarını adres göstermişti. Makroekonomik veri tarafında ise ABD büyüme rakamını takip edilecek.

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