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Açıklandı! Türkiye'ye dönene 24 bin TL aylık

Beyin göçünü engellemek amacı ile başlatılan ‘Uluslararası Lider Araştırmacılar Programı’ destekleri açıklandı.

14 Kasım 2018 Çarşamba 09:04
Açıklandı! Türkiye'ye dönene 24 bin TL aylık

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, tersine beyin göçünü hızlandırmak amacıyla TÜBİTAK bünyesinde sürdürülen “Yurda Dönüş Araştırma Burs Programı”nı, “Uluslararası Lider Araştırmacılar Programı”na dönüştürdüklerini açıkladı. Varank, başta Türk bilim insanları olmak üzere nitelikli araştırmacıların Türkiye’ye gelmelerini teşvik etmek istediklerini belirterek, program kapsamında 24-36 ay arasında destek verileceğini ve 15 Aralık’ta çağrıya çıkılacağını söyledi. Varank destekler hakkında şu bilgileri verdi:

Eş ve çocuk desteği

“Bu destek tasarlanırken, nitelikli insan gücünü çekmeyi başaran, uluslararası çalışmalarda ön plana çıkan gelişmiş ülkeler ve yeni gelişen ekonomilerdeki uygulamalar analiz edildi. 10 ülkeden 56 farklı destek programı incelendi. Araştırmacı başlangıç paketi ödeneği, genç araştırmacılar için 500 bin TL, deneyimli araştırmacılar için bir milyon TL olacak. Ödenek, araştırmacıların kendisine değil, kendilerine ev sahipliği yapan kuruma aktarılacak. Ayrıca, başlangıç paketlerinin yanında ev sahibi kuruma 720 bin TL’ye kadar araştırma desteği verilebilecek. Bunların yanında aylık 3 bin 750 TL yönetim ve idari maliyetler ödeneği de aktarılacak. 

 Aylık 24 bin tl burs

Araştırmacıların aylık yaşam giderlerine yönelik burs genç araştırmacılar için 20, deneyimli araştırmacılar için 24 bin TL olacak. Burslar araştırmacıların kendilerine verilecek. Araştırmacıların eş ve çocukları için de aylık 2 bin 250 TL aile ödeneği sağlanacak. Araştırmacı ve Türkiye’ye gelen tüm ailesi de sağlık sigorta desteğinden yararlanabilecek. Araştırmacı ve ailesinin Türkiye’ye geliş uçak bileti masrafı da karşılanacak.

Ekip kurabilecekler

Türkiye’ye gelen lider araştırmacılar çalışmalarını Türkiye’nin önde gelen akademi, sanayi kurum ve kuruluşları veya kamu kurumlarında yürütebilecekler. Bu anlamda yerli ve milli teknolojilerin geliştirilmesine yönelik hem akademi hem de sanayide ihtiyaç duyulan bilginin yurtdışından ülkemize getirilmesi mümkün olacak. Türkiye’ye gelen lider araştırmacıların kendi ekiplerini ülkemizde kurabilmelerine yönelik her türlü imkan sağlanacak. Araştırma ekibindeki doktora öğrencilerine aylık 4 bin 500 TL burs verilecek. Her ekip için burs verilecek öğrenci sayısı 5 ile sınırlı tutulacak. 

Haber Tarihi: 14 Kasım 2018 Çarşamba 09:04
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YORUM YAZ

  • vatandaşvatandaş19 dk önce
    Tamam güzel dışarıdaki beyinlerimiz ülkemize kazandırılsın. Ama üniversitelere gelen şu norm kadro işi nedir. Üniversitelerimizdeki hocalarımız çok mu yetersiz görülüyor, yada akademisyen olmak isteyen genç beyinlerimiz gereksiz mi görülüyor ki üniversitelerimize norm kadro diye birşey getirildi. Allah aşkına bir akademisyenin yetişmesi yıllar alırken, yetişmiş, doktorasını tamamlamış insanların norm kadroya takılması nedir. Şimdi siz nasıl yeni yetişen genç insanları akademisyen olmaya ikna edebileceksiniz. Yeni yetişen beyinleri kaybetmiş olmayacakmıyız. Ben mi yanlış düşünüyorum bilemiyorum...
  • earphoneearphone27 dk önce
    hasancım işini yaparsan kimse sana dokunmaz, ama sen tutup kendi işinin haricinde birçoklarının yaptığı gibi her ... burnunu sokmaya kalkarsan , mühendis olup siyaset yaparsan ,doktor olup ekonomi konusunda ahkam kesersen , dahası devletine milletine küfür edersen , afedersin ama .. olur gidersin anlatabildimmi acaba!!!
  • hasanhasan54 dk önce
    ... bir paylaşım yaparsınız kalan ömrünüzü de zindanda geçirirsiniz
  • Adil DağkılıçAdil Dağkılıç1 sa önce
    Bu miktarlar dahada artırılıp dışarıya çalışan en verimli beyinler ülkemizde istihdam edilmeli. Bu kadar kayıptan sonra başlangıç icin cok iyi
  • AbdullahAbdullah1 sa önce
    Kaçanlar para azlığından değil ... rahatsız oldukları için kaçıyor. 24 değil 50 bin de versen dönmez kimse.
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