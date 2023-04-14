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Spor Açıklamaların bedeli ağır oldu! PFDK ceza yağdırdı
Spor

Açıklamaların bedeli ağır oldu! PFDK ceza yağdırdı

Yeniakit Publisher
2023-04-14 00:05:00 -
Açıklamaların bedeli ağır oldu! PFDK ceza yağdırdı

Son zamanlardaki açıklamaları nedeniyle PFDK'ya sevk edilen Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ve Fenerbahçe yöneticisi Selahattin Baki'nin cezaları açıklandı.

PFDK kararları açıklandı. Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ve Fenerbahçe yöneticisi Selahattin Baki'ye verilen ceza belli oldu.

Ahmet Nur çebi'ye 28 gün ceza

PFDK'dan yapılan açıklamada, "Beşiktaş A.Ş. başkanı Ahmet Nur Çebi'nin, 10.04.2023 tarihinde basın mensuplarına yaptığı açıklamalarında yer alan sportmenliğe aykırı hareketi ve Hakem ve Diğer Müsabaka Görevlileri Hakkındaki Açıklamaları nedeniyle FDT'nin 36/1-b, 38/2. ve 10/2. maddeleri uyarınca 28 gün hak mahrumiyetive 66.500.-TLpara cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Baki'ye 21 gün ceza

Öte yandan Selahattin Baki için yapılan açıklamada, "Fenerbahçe A.Ş. idarecisi SELAHATTİN BAKİ'nin, müsabaka sonrası basın mensuplarına yaptığı ve kulüp resmi internet sitesinde yayınlanan açıklamalarında yer alan sportmenliğe aykırı hareketleri ve Hakem ve Diğer Müsabaka Görevlileri Hakkındaki Açıklamaları nedeniyle FDT'nin 36/1-b, 38/2 ve 10/2. maddeleri uyarınca 21 gün hak mahrumiyeti ve 50.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir." denildi.

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