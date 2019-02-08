Açıklamalar peş peşe geldi... Kartal'da isimler belli oldu... Maalesef sayı artıyor

Valilikten yapılan açıklamada, dün Orhantepe Mahallesi Bankalar Caddesi Sema Sokak'taki Yeşilyurt Apartmanı'nın çökmesi nedeniyle Valilik tarafından oluşturulan Kriz Merkezince yürütülen arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Valiliğin bugün 17.30 itibarıyla düzenlediği basın toplantısında, arama kurtarma çalışmalarında 6 vatandaşın hayatını kaybettiği, yaralı kurtarılan vatandaşın da 13 olduğunun bildirildiği hatırlatıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Devam eden arama kurtarma çalışmalarında saat 19.15 itibarıyla maalesef 4 vatandaşımızın daha cansız bedenlerine ulaşılmıştır. Böylece hayatını kaybeden vatandaşlarımız 10'a ulaştı. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun."

Bakan Soylu: 11'e yükseldi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kartal'da çöken binanın çevresinde incelemelerde bulunurken, arama kurtarma çalışmalarını yerinde takip etti.

Bakan Soylu, göçüğün ardından yaklaşık 31 saattir ekiplerin büyük bir gayretle çalışmasını sürdürdüğünü belirtirken, hayatını kaybedenlerin sayısının 11'e yükseldiğini söyledi. Hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet dileyen Soylu, yaşamını yitiren vatandaşların kimlik tespiti için çalışmaların sürdüğünü dile getirdi.

Arama kurtarma çalışmalarının bütün hızıyla devam ettiğini vurgulayan Soylu, şunları kaydetti:

"Şu anda gerek AFAD ekipleri, gerek itfaiye ekipleri, büyükşehir belediyesi, gerek Sağlık Bakanlığının 112 ekipleri, gerek jandarma kurtarma ekipleri, gerekse UMKE'ler, gerekse de sivil toplum kuruluşlarının ve belediyelerin kurtarma ekipleri, hakikaten insanüstü bir gayretle çalışmalara devam ediyorlar. Duamız, gayretimiz ve çalışmalarımız enkazın altında şu anda bulunan vatandaşlara sağ salim şekilde erişilebilmeleridir. Bunun için hakikaten çok titiz ve önemli bir çalışmayı arkadaşlar ortaya koyuyorlar."

"Sabırla ve metanet"

Enkaz altında kalan yakınlarını sabırla ve metanetle bekleyen ailelere şükranlarını ileten Soylu, "Allah sabırlarını arttırsın, hepimizin, bütün milletimizin, geçmiş olsun dileklerimizi tekrar iletiyoruz. Çalışan arkadaşlarımıza gayret vermesi için Cenabı Allah'a dua ediyoruz. Çünkü onların da gayretleri, moralleri önemli. İnşallah şu anda bu çalışmalar, bu dediğim ölçüler seviyesinde yürümektedir. Allah, bizim de buradaki çalışan kardeşlerimizin de yardımcısı olsun inşallah." değerlendirmesini yaptı.

Bakan Soylu, konuşmasının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bir gazetecinin, "Enkaz altından ses geliyor mu?" sorusuna Soylu, şu yanıtı verdi:

"Son aldığımız kardeşimize (Azra Havva Tekgöz) ulaştığımız sese kadar şu anda bir sese ulaşmış değiliz ama bu farklı ve olumsuz bir durum olarak da algılanmamalıdır. Bunun böyle algılanması da yanlış olabilir. Onun için bütün umutlarımızla beraber çalışmalarımıza devam ediyoruz. Sesin gelmesi ya da gelmemesi çalıştığımız katlarla ve çalıştığımız seviyeyle alakalıdır. Biz zamanla yarışıyoruz, zamanla yarışmak zorundayız. Arkadaşlarımız da hakikaten uyumadan, gözünü kırpmadan bir mücadele ortaya koyuyor. İnşallah umutlarımızı devam ettirip, enkazın altında sağ salim ulaşabilmeyi hedefliyoruz."

"Söz konusu değil"

Bakan Soylu, olaya ilişkin soruşturmanın bütün yönleriyle yapıldığını aktarırken, yakın zamanda ilgili değerlendirmelerin kamuoyuyla paylaşılacağını kaydetti.

İklim şartlarının çalışma koşullarını aksatmadığına dikkati çeken Süleyman Soylu, şöyle konuştu:

"Şu andaki iklim bizim çalışmalarımızda bir aksaklığa sebebiyet vermeyecek şekilde devam ediyor. Yani öyle bir problemimiz şu anda yok. Dün akşamki ılıman havayla, sabaha karşı olan havayla, bugünkü hava arasında herhangi bir problem yok. Zaten, çalışılan yeri sizler de sürekli görüyorsunuz, böyle bir olumsuz iklimden etkilenen yavaşlama da söz konusu değil. Tam tersi herkesin büyük bir gayreti söz konusu. Teknolojik imkanlar kullanılıyor ve böyle bir iklim olumsuzluğu söz konusu değil."

Çalışmalarda şu an 4. katta olduklarını belirten Soylu, "Arka taraf farklı, ön taraf farklı. Bina arkaya daha esneyerek çökmüş öne yığılarak çökmüş ama bir taraftan o katlardan gidiliyor bir taraftan da aynen dün akşamki bugün gibi farklı alanlardan farklı bölgelerden tünellerle altına girilerek çalışılıyor." dedi.

"Tamamlamak istiyoruz"

Bakan Soylu, yan taraftaki binanın çökme ihtimali ve olası durumda ekiplerin durumu hakkında sorusuna, "Anı anına izliyoruz. Meselenin riskli olduğunu biliyoruz." yanıtı verdi. Söz konusu binada kolonları, kirişleri riski göz önüne alarak binanın içerisine girerek kontrol ettiklerinin altını çizen Soylu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Çünkü enkazın altında vatandaşlarımız var. Çalışmayı aksatmamamız lazım. Dün de fark ettiniz, yaklaşık bir keresinde 5-10 dakika, birinde de 40 dakika çalışmayı durdurduk ama önemli olan şu, oradaki bütün hareketlilikleri izliyoruz. Sadece o yöntemle değil, arkadaşlarımız başka tekniklerle de bunu izliyorlar. Tabii, inşallah böyle bir riskle karşılaşmayız ama bir risk var. Yani riskin olmadığını söylemek, son derece yanıltıcı olur. Çünkü aşağıdaki kolonları, kirişleri ve oradaki bir takım kopmaları hafif esnemeleri görebilme fırsatına sahip olabildik ama anı anına da izliyoruz. İnşallah böyle bir riskle karşı karşıya kalmadan bu kurtarma çalışmasını tamamlamak istiyoruz."

Valilik kimlikleri açıkladı

İstanbul Valiliği, Kartal'da çöken binada ölen ve yaralananların kimlikleri tespit edilenleri açıkladı.

Kimliğini tespit edilen yaralılar:

1- Hilal Tuana Alemdar (13 yaşında, genel durumu iyi, Bezmialem Dragos Hastanesi)

2- Halil İbrahim Alemdar (23 yaşında, genel durumu iyi, Kartal EAH)

3- Adem Alemdar (47 yaşında, ameliyat oldu, yoğun bakımda, Kartal EAH)

4- Hatice Aliefendioğlu (81 yaşında, genel durumu iyi, Kartal EAH)

5- Adile Oral (77 yaşında, genel durumu iyi, Kartal EAH)

6- Nazan Tekgöz (37 yaşında, genel durumu iyi, Kartal EAH)

7- Güler Yılmaz (56 yaşında, genel durumu iyi, Kartal EAH)

8- Bahriye Aktar (75 yaşında, yoğun bakımda, Kartal EAH)

9-Tayyip Mahmut Alemdar (9 yaşında, genel durumu iyi, Kartal EAH)

10- Ali Alemdar (75 yaşında, genel durumu iyi, Kartal EAH)

11- Hüsniye Yaman (59 yaşında, genel durumu iyi, Kartal EAH)

12- Leyla Yaman (63 yaşında, genel durumu iyi, Kartal EAH)

13- Azra Havva Tekgöz(6 yaşında, yoğun bakımda, Lütfi Kırdar EAH)

Hayatını kaybedip kimlikleri tespit edilenler:

1- Ayşe Alemdar

2- Yıldız Gündüzoğlu

3- Fatma Karaman

4-Mustafa alemdar

5-Safiye Alemdar(Mustafa Alemdar'ın annesi)

6-Safiye Alemdar(Mustafa Alemdar'ın eşi)

7-Erdoğan Alemdar

8-Saime Alemdar

9-Ecrin Alemdar

10-Eslem Alemdar

Son çıkarılan bir kişinin ise kimlik tespit çalışmaları sürüyor.