Açıklamalar peş peşe! AK Parti'den yeni asgari ücret için kritik mesaj

Ak Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Akit TV canlı yayınında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu, soruları yanıtladı. Son günlerin en çok konuşulan iki konusu olan asgari ücret ve gıda fiyatlarına gelen zamlarla ilgili de konuşan Kurtulmuş, aralık ayı sonunda netleşecek asgari ücret zammında vatandaşı enflasyona ezdirmeyeceklerini söyledi.

"Dünyada emtia fiyatları yükseliyor"

Kurtulmuş, Türkiye'de yaşanan ekonomik krize ilişkin soru üzerine, dünya genelinde Kovid-19 kaynaklı ekonomik krizin yaşandığını söyledi. Kurtulmuş, "Dünyada emtia fiyatları olağanüstü yükseliyor. Bakırdan kroma, altından demir ve çeliğe kadar iki ve üç kat artan emtia fiyatlarıyla karşı karşıyayız. Aynı şekilde enerji fiyatları iki üç kat arttı. Bir taraftan da üretimdeki tedarik zincirleri küresel ölçekte kırılıyor. Hem malın yokluğu hem malın fiyatının yüksekliği dünya ekonomilerini çekilemez bir ağır yükün altına koyuyor." dedi.

"Salgında 780 milyar lira destek verdik"

Türkiye'nin salgın döneminde, üretim gücünü hiç geriletmeden yoluna devam ettiğini belirten Kurtulmuş, ihtiyaç sahibi küçük gruplara, esnafa ve vatandaşlara 780 milyar lira destek verildiğini bildirdi.

"Enflasyon artışını görüyoruz"

Enflasyonun artmakta olduğunu gördüklerini ve hayat pahalılığının vatandaşı rahatsız ettiğini bildiklerini dile getiren Kurtulmuş, vatandaşın alım gücünü arttıracak ilave tedbirlerin gündeme getirilmesinin farkında olduklarını aktardı.

"Asgari ücret hakkaniyete uygun bir rakam olacak"

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Yıl sonu itibarıyla Türkiye'de asgari ücret gündeme gelecektir. Asgari ücrette emekçilerimizin beklentilerini karşılayacak, milletimizin tamamının da 'tamam bu hakkaniyete uygun' diyeceği fevkalade önemli bir gelişmeyi ortaya koyacağımızı düşünüyorum. 19 yıldır sürdürülen vatandaşı enflasyona ezdirmemek politikasını burada da ortaya koymak durumundayız." ifadelerini kullandı.

Bakan bilgin'den son dakika asgari ücret, eyt ve 3600 ek gösterge açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, EYT, 3600 ek gösterge ve asgari ücret konularında son gelişmeleri paylaştı. 3600 ek gösterge konusunda gelecek hafta açıklama yapacaklarını söyleyen Bakan Bilgin, EYT'nin gündemlerinde olduğunu ifade ederek, "Kapsamlı bir çalışma yapıyoruz" dedi. 3600 ek göstergenin de çalışıldığını belirten Bakan Bilgin “Zamanı gelince paylaşırız” diye konuştu. Öte yandan AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, 19 yıllık AK Parti iktidarı dönemindeki en yüksek zammın yapılacağını söyledi.

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan da, asgari ücret tartışmaları ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Özkan, 2022 asgari ücret zammının 19 yıllık AK Parti iktidarı dönemindeki en yüksek zam olacağını söyledi.

Asgari ücret 4 bin lira olacak mı?

Özkan asgari ücret 4 bin TL olur mu sorusuna ise "Bu dediğiniz anlattıklarımızdan çıkabilecek sonuç, belki bu tarafları gösterebiliyor. Endişe etmeyin diyorum." diyerek cevap verdi.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Asgari ücret, EYT ve 3600 ek gösterge için talimat verdi.

- Asgari ücret zammının enflasyona birtakım etkileri olacağını söyleyen TÜSİAD Başekonomisti Gizem Öztok Altınsaç, 2016'daki gibi yüzde 25 veya daha fazla zam beklendiğini açıkladı.

- Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), "Çalışma hayatının paydaşları, işçi, işveren ve kamu olarak ortak akılla hareket ederek tüm tarafların refahını koruyacak bir asgari ücret için çalışmalarımız devam ediyor" açıklamasını yaptı.

- Bakan Bilgin "Enflasyon karşısında emeği koruyacak bir asgari ücret seviyesinin belirlenmesi gerektiği düşüncesiyle hareket ediyoruz." dedi ve 3600 ek gösterge konusu ile ilgili olarak bakanlık bünyesinde çalışmaların başladığını belirtti.

Hazine ve Maliye Bakanı Elvan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın en hassas olduğu hususlardan birinin vatandaşın enflasyona ezdirilmemesi olduğunu belirterek, "Asgari ücret başta olmak üzere bu konuda gerekli hassasiyeti göstereceğiz" ifadelerini kullandı.

- "MÜSİAD 2021-2023 Yönetim Kurulu, Hedefler, Faaliyetler" tanıtım toplantısında konuşan MÜSİAD Başkanı Mahmut Asmalı, yakın zamanda görüşmelerine başlanması beklenen 2022 yılı asgari ücretine ilişkin beklentilerini açıkladı. Asgari ücretli çalışanların enflasyonun üzerinde zam alması gerektiğini düşündüklerini belirten Asmalı, ''Bizim de beklentimiz bu yönde. Enflasyon kadar artışı işveren, enflasyonun üzerinde kalan kısmı devlet üstlensin." dedi.

- Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, “Asgari ücret de bir yıllık değil, 6 aylık olarak belirlensin. Asgari ücretlimiz enflasyona ezilmesin” dedi.

- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz, "AK Parti olarak asgari ücretlileri de, emeklileri de enflasyona ezdirmeyeceğiz" dedi.

-Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, bu sene toplumu tebessüm ettirecek bir asgari ücretin altına imza atmayı arzu ettiklerini bildirdi.