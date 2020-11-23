Açıklama yaptılar: PKK için bize baskı yapıyorlar

Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK) Başkanı Dr. Nasır Hariri, yeni anayasa çalışmaları yapacak komisyona terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı PYD/YPG'nin dahil edilmesi için pek çok ülkenin baskı yaptığını ancak PKK'yı hiçbir şekilde masaya oturtmayacaklarını bildirdi.

SMDK'nin çevrimiçi yaptığı Suriye konulu basın toplantısına Hariri, SMDK Genel Sekreteri Abdulbasit Abdüllatif, Başkan Yardımcısı Ruba Habbuş, SMDK üyesi Yusuf Mahli ve çok sayıda basın mensubu iştirak etti.

Toplantıda, Suriye'deki siyasi ve sahadaki son durum, anayasa çalışmaları, Rusya'nın Suriye politikası ve Türkiye'deki Suriyeliler'in problemleri, TSK'nın özgürleştirdiği bölgelere sığınmacıların dönüşü hususları ele alındı.

Hariri, Rusya'nın geçen günlerde yaptığı mültecilerin geri dönüşüne ilişkin konferans çağrısının tamamen siyasi ve ekonomik çıkarlar sağlamak amacı güttüğünü söyledi.

Hariri, "Bu konferansın insani hiçbir yönü yok. Rusya bu konferansla sadece rejimi meşrulaştırmak ve ülkenin yeniden imarında rant elde etmek istiyor. Ayrıca Cenevre'deki anayasa komisyonu çalışmalarını durdurmak istiyor. Ateşkes anlaşmasını da ihlal ederek bizi kandırmaya çalışıyorlar." ifadelerini kullandı.

Rusya ve rejimin askeri çözümden başka tavır sergilemediğine dikkat çeken Hariri, 30 Kasım'da toplanacak anayasa komisyonundan kesin çözüm beklemediklerini belirtti.

Hariri, şunları kaydetti:

"Özgürleştirilmiş bölgelerde yaklaşık 5 milyon insanımız yaşıyor. Bunlar hem kış hem de salgınla yüz yüze kalmış durumda. Son günlerde rejim bölgelerinden de göçler gelmekte. Önümüzdeki en ciddi şey Geçici Suriye Hükümetine desteklemek ve imkanlar sağlamak. Çünkü bu hükümet hem Suriye içindeki sorunları çözecek hem de mültecilerin geri dönmesi için motivasyon sağlayacaktır."

Hariri, Türkiye ve Suriye arasında kökleri tarihe dayanan ilişki olduğunu ancak terör koridoru ile Türkiye ve Arap dünyasının bağının kopartılmak istendiğine işaret etti.

Suriye'nin kuzeyinde oluşturulan güvenli bölgelere Suriyelilerin yerleştirilmesi için yoğun çaba sarf ettiklerini söyleyen Hariri, sığınmacıların dönüşünü sağlamakla Türkiye üzerindeki yükü hafifletmek istediklerini, diğer yandan İçişleri Bakanlığı ile ortak çalışarak Türkiye'deki nefret söylemine karşı politikalar geliştirdiklerini belirtti.

"PKK ile ilgili birçok ülke tarafından baskıya maruz kalıyoruz"

Hariri, sivil anayasa çalışmalarına Suriye'nin kuzeyindeki terör örgütü PKK yapılanmasının da dahil edilmesi için Suudi Arabistan ve Rusya'nın ısrarcı tavrına ilişkin SMDK'nin tavrını değerlendirerek şunları kaydetti:

"PKK ile ilgili birçok ülke tarafından baskıya maruz kalıyoruz. Onları anayasa komisyonuna hatta SMDK'ye dahil etmemizi istediler. Ancak biz onları Suriye'nin parçası olarak değil terörist olarak görüyoruz. İçlerinde Suriye ile alakası olmayan yabancı teröristler var. Onların masaya oturmasını kesinlikle kabul etmiyoruz."

2021'de Beşşar Esed rejiminin seçime gideceğini belirten Hariri, koalisyon olarak bu seçimlere kesinlikle katılmayacaklarını çünkü rejimin meşru olmadığını, Suriye halkını temsil etmediğini bildirdi.

Hariri'ye, uluslararası kamuoyunun, mültecilerin rejim bölgelerine dönmesi için çalışmasının olup olmadığı da soruldu. Hariri, cevabında Birleşmiş Milletlerin (BM) sadece gönüllü olarak dönmek isteyenlere destek verdiğini, uygun şartlar oluşmadan dönüşlerin mümkün olmadığını kaydetti.