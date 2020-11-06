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Ekonomi Açıklama geldi! Yüzde 50 indirimli olacak
Ekonomi

Açıklama geldi! Yüzde 50 indirimli olacak

İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA, havalimanının otoparkının kasım ayı boyunca yüzde 50 inidirimli olarak kullanılacağını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2020-11-06 14:53:00 -
Açıklama geldi! Yüzde 50 indirimli olacak

Türkiye’nin dünyaya açılan kapısı konumundaki İstanbul Havalimanı’nda yolcuların kullandığı otopark alanları için Kasım ayında indirim kararı alındı.

Buna göre havalimanını kullanan yolcular otopark alanlarını yüzde 50 indirimli olarak kullanabilecek.

Konuya ilişkin İstanbul Havalimanı işletmeci İGA’nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda otoparkın indirimli olduğu belirtilerek, “İstanbul Havalimanı otoparkı, Kasım ayı boyunca yüzde 50 indirimle misafirlerimizin hizmetinde” denildi.

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