  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Açıklama geldi! İndirim 5 ay daha uzatıldı
Ekonomi

Açıklama geldi! İndirim 5 ay daha uzatıldı

Katma Değer Vergisi'nde yapılan indirimlerin süresi 5 ay daha uzatıldı.

Yeniakit Publisher
2020-12-23 09:40:00 -
Açıklama geldi! İndirim 5 ay daha uzatıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın son kabine toplantısı sonrası açıkladığı pandemi destek kararları Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. 

İşyeri kiralama hizmetlerinde KDV yüzde 18 yerine yüzde 8, konaklama hizmetlerinde KDV yüzde 8 yerine yüzde 1, yeme ve içme hizmetinde KDV yüzde 8 yerine yüzde 1, bakım ve onarım hizmetlerinde KDV yüzde 18 yerine yüzde 8, yolcu taşımacılık hizmetlerinde KDV yüzde 18 yerine yüzde 8 olarak uygulanacak.

Gayrimenkul kiralamarında ise yüzde 10 olan stopaj oranı 31 Mayıs 2021 tarihine kadar uzatıldı.

Ayrıca sinema biletlerinde bulunan yüzde 10'luk Eğlence Vergisi 31 Mayıs 2021 tarihine kadar yüzde 0 olarak uygulanacak.

Yerli ve yabancı film gösterimleri için belirlenen eğlence vergisi oranları, 31 Mayıs 2021 tarihine kadar uygulanmak üzere yüzde 0 olarak tespit edildi. 

Banka TL mevduatlardan alınan stopajda uygulanan indirim Mart sonuna kadar sürecek. 6 aya kadar 15’ten 5’e, 1 yıla kadar 12’den 3’e, 1 yıldan uzun 10’dan 0'a.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
TBMM'de atıp tutmaya benzemiyor! Özel 250 bin liralık davayı görünce salağa yattı
Gündem

TBMM'de atıp tutmaya benzemiyor! Özel 250 bin liralık davayı görünce salağa yattı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'de yaptığı konuşmada kendisine 'Diktatör bozuntusu' diyen CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'e 250 bi..
CNN Türk ekranlarında rezillik: Ezan neden Türkçe okunmasın?
Medya

CNN Türk ekranlarında rezillik: Ezan neden Türkçe okunmasın?

İBB'nin Şeb-i Arus rezilliği gündeme bomba gibi düşerken televizyon ekranlarında da tartışmalar devam ediyor. CNN Türk ekranlarında Kur'an-ı..
İşsizlik maaşı ne kadar? Ne kadar işsizlik parası alırım?
Ekonomi

İşsizlik maaşı ne kadar? Ne kadar işsizlik parası alırım?

Asgari ücret zammıyla birlikte işsizlik maaşı da zamlanacak. Asgari ücret karının açıklanmasına sayılı günler kala TÜİK, asgari ücret kararı..
Satılık 2017 model Opel Insignia
Satılık 2017 model Opel Insignia

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay