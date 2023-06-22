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Siyaset Açıklama geldi! Abdüllatif Şener rektör mü oldu?
Siyaset

Açıklama geldi! Abdüllatif Şener rektör mü oldu?

Yeniakit Publisher
2023-06-22 13:06:00 -
Açıklama geldi! Abdüllatif Şener rektör mü oldu?

Abdüllatif Şener'in Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi'ne rektör olacağı iddiaları yalan çıktı.

Sosyal medyada Abdullatif Şener'in rektör olarak atanması sosyal medya platformlarında kendine geniş yer buldu. Birçok sosyal medya kullanıcıları yaptıkları paylaşımlarla söz konusu iddiaya tepki gösterdi.

İddia kısa süre içerisinde farklı sosyal medya hesaplarından da dolaşıma girdi.

Yakın zamanda Abdüllatif Şener'in Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi'ne rektör olacağı iddiaları ortaya atılmış bu iddia haber sitelerinde ve sosyal medyada kendine yer bulmuştu.

İddialar yalan çıktı

Üniversitelerde Akademik Teşkilat Yönetmeliği'nin 4. maddesince rektör atamalarının Cumhurbaşkanı tarafından yapıldığı ve kararın Resmi Gazete'de yayımlandığı tespit edildi.

Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri incelendiğinde Abdüllatif Şener'in Ankara Hacı Bayram Veli Üniversite'sine atanması hakkında herhangi bir ibare bulunmadığı anlaşıldı. Cumhurbaşkanı Kararnameleri'ne Resmi Gazete üzerinden erişmek mümkün.
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Ayrıca, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversite'nin resmi sayfasında söz konusu iddia ile ilgili herhangi bir duyuru bulunmadığı görülüyor. Resmi sayfada rektörlük görevinin Rektör Vekili Prof. Dr. İlhan Üzülmez tarafından yürütüldüğü bilgisine ulaşmak mümkün.

İddiaya konu olan Abdüllatif Şener'in resmi sosyal medya hesaplarında da rektör olarak atanması hakkında herhangi bir açıklama bulunmadığı tespit edildi.

YÖK'ün resmi sitesinde Abdüllatif Şener'in ataması ile ilgili herhangi bir açıklama bulunmadığı anlaşıldı.

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