Açık ortaokul sınavları ne zaman? | AÖO sınavları ne zaman nasıl yapılacak?

AÖO sınavları online mı? Pandemi yalnızca sağlık ve ekonomiyi etkilemedi. Salgınla birlikte yüz yüze eğitimlere ara verilirken pek çok sınav da ertelendi. 5-6 Aralık tarihlerinde yapılması planlanan Açık Öğretim Ortaokul sınavları da ertelenenler arasında yer aldı. Peki, AÖO sınav tarihleri belli oldu mu? | AÖO sınavları çevrimiçi olur mu?