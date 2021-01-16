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Eğitim Açık ortaokul sınavları ne zaman? | AÖO sınavları ne zaman nasıl yapılacak?
Eğitim

Açık ortaokul sınavları ne zaman? | AÖO sınavları ne zaman nasıl yapılacak?

AÖO sınavları online mı? Pandemi yalnızca sağlık ve ekonomiyi etkilemedi. Salgınla birlikte yüz yüze eğitimlere ara verilirken pek çok sınav da ertelendi. 5-6 Aralık tarihlerinde yapılması planlanan Açık Öğretim Ortaokul sınavları da ertelenenler arasında yer aldı. Peki, AÖO sınav tarihleri belli oldu mu? | AÖO sınavları çevrimiçi olur mu?

Yeniakit Publisher
2021-01-16 14:40:00 -
Açık ortaokul sınavları ne zaman? | AÖO sınavları ne zaman nasıl yapılacak?

AÖO sınav takvimi | Milli Eğitim Bakanlığı, 5-6 Aralık tarihlerinde yapılmasını planladığı AÖL sınavlarını ertelemişti. Öğrenciler sınavların ne zaman ve nasıl yapılacağını merak ediyordu. Konu hakkında beklenene açıklama Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’tan geldi. Peki, AÖO sınavları ne zaman 2021

Açık ortaokul sınavları ne zaman? | AÖO sınavları ne zaman nasıl yapılacak?

Pandemiyle birlikte uzaktan eğitim ve çevrimiçi sınav alışkanlığı gelişti. Pek çok sınav salgından dolayı online olarak yapılıyor. AÖO öğrencileri 1. ve 2. dönem sınavlarının online olarak yapılmasının mümkün olup olmadığını araştırıyordu. Beklenene açıklama geldi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Twitter hesabından “Açık Öğretim Okulları sınavlarımızı çevrim içi ortamda gerçekleştireceğiz.  I. Dönem sınavları, 25 Şubat 2021’de, II. Dönem sınavları, 25 Mart’ta başlayacak. Sınavlar, Açıköğretim Okulları Bilgi Yönetimi Sistemi üzerinden yapılacaktır. Öğrencilerimize başarılar diliyorum” açıklamasında bulundu.

 

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