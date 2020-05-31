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Eğitim

Açık Öğretim Ortaokulu sınavları ne zaman? | Açık ortaokul sınav tarihleri

Açık Öğretim Ortaokul sınavları ne zaman yapılacak? Açık Öğretim Ortaokul okuyan öğrenciler sınav tarihlerini merak ediyor. Pek çok öğrenci “Açık Öğretim sınavları ne zaman?” , “Açık Ortaokul sınavları ne mana?” , “Açık Öğretim Ortaokulu sınavları ne zaman?” , “Açık Ortaokul sınav tarihleri” konularını araştırıyor.

Yeniakit Publisher
2020-05-31 12:01:00 -
Açık Öğretim Ortaokulu sınavları ne zaman? | Açık ortaokul sınav tarihleri

Eğitim hayatlarına açık öğretimde devam eden öğrenciler “Açık Öğretim Ortaokulu sınavları ne zaman?” sorusunun cevabını araştırıyor. İşte, detaylar.

Açık Öğretim Ortaokulu sınavları ne zaman? | Açık ortaokul sınav tarihleri

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi ve Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi 2019-2020 eğitim öğretim yılı 2.dönem sınavlarının 25-26 Temmuz'da yapılacağını açıkladı.

Yapılan açıklamada, "Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi ve Açık Öğretim İmam Hatip Lisesinin 2019-2020 eğitim öğretim yılı 2' inci dönem sınavlarının; Açık Öğretim Kurumları Sınavlarının "teknik hazırlık" süresinin 30 gün olması ve sınav takvimindeki gelişmeler nedeniyle, 25-26 Temmuz 2020 tarihlerinde yapılması kararlaştırıldı" denildi.

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