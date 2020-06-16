Açık öğretim ortaokul lise ikinci dönem sınavı ne zaman? AÖL 2. dönem sınav tarihi
Ortaokulu ve liseyi dışardan açık öğretim olarak okuyan öğrencilerin merak ettiği açık öğretim (AÖL) ortaokul, lise 2.dönem sınav tarihi Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklandı. Peki açık ortaokul sınavı ne zaman? MEB Açık Lise AÖL sınavı ne zaman yapılacak? İşte AÖL 2.dönem sınav takvimi.
AÖL sınav tarihleri 2020 merak ediliyordu. Koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen Açık Öğretim lise sınavlarının ne zaman yapılacağı Milli Eğitim Bakanlığı tarafından son dakika olarak açıkladı. İşte MEB tarafından belirlenen AÖL sınav tarihleri 2020.
Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi ve Açık Öğretim İmam Hatip Lisesinin 2019-2020 eğitim öğretim yılı 2' inci dönem sınavlarının Açık Öğretim Kurumları Sınavlarının "teknik hazırlık" süresinin 30 gün olması ve sınav takvimindeki gelişmeler nedeniyle, 25-26 Temmuz 2020 tarihlerinde yapılması kararlaştırılmıştır.