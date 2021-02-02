Açık öğretim okuyanlar bedelli askerlik başvurusu yapabilir mi?

Ülkemizde daha önce iki tip askerlik bulunmakta idi. Bunlardan kısa dönem askerlik 6 ay, uzun dönem askerlik süresi ise 12 ay olarak belirlenmişti. Ara sıra gündeme gelen bedelli askerlikleri saymazsan en yaygın askerlik hizmetleri bu şekildeydi. Ancak şimdi sürekli belli askerlik hizmeti devreye girdi. Vatandaşların çalışma hayatlarını engellememek ya da ailelerinden uzun süre ayrı kalmamalarını sağlamak gibi nedenlerden dolayı devreye sokulan sürekli bedelli askerlik hizmeti belirli bir ücret karşılığında yapılan kısa süreli askerliğe denmektedir.

Bedelli askerlik nasıl yapılır?

Bedelli askerlik yapmanın iki farklı yolu bulunmaktadır.

Bunlar;

-18 yaşını doldurmuş,

-Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmasına rağmen en az 3 yıl yurt dışında çalışmak durumda kalan erkekler 21 gün süreyle bedelli askerlik yaparak zorunlu askerlik hizmetlerini tamamlayabilirler. Buna kısaca “dahte” denir. Açılımı “dövizle askerlik hizmetine tabi olan erler” şeklindedir.

Bir diğeri ise;

-Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde ikamet eden, zorunlu askerlik hizmetine tabi tüm vatandaşlar için Yani isteyen her asker adayının yaş şartı olmaksızın belirli bir ücret karşılığında yararlanabileceği bedelli askerlik sistemidir. Bu siteme isteyen herkes başvuruda bulunabilir. Ödemeler; Ziraat Bankası, Vakıflar Bankası, Halk Bankası, Ziraat Katılım Bankası ve Vakıf Katılım Bankası ile PTT Şubelerine veya mal müdürlüklerine yapılabilmektedir.

Okuyanlar bedelli askerlik yapar mı?

Açık öğretim ya da örgün eğitimde okuyan üniversiteli öğrenciler bedelli askerlikten yararlanabilir mi? Açık öğretim öğrencileri bedelli askerlik yapar mı?

Bedelli askerlik başvurusu nasıl yapılır?

Bedelli askerlik yapmak isteyenler başvurularını e-devlet üzerinden veya askerlik şubesinden bedelli askerlik yedek subay, yedek astsubay ve erbaş/er tercihlerini yapacaklardır.

Bedelli askerlik ne kadar?

Bedelli askerlik ücretlerine zam geldi. 2021 yılının ilk 6 ayı için yapılan aylık katsayı değişikliğiyle bedelli askerlik ücreti 39 bin 788 liraya yükseltildi.

Bedelli askerlikten yararlanıyorum, sınava katılamayacağım sınava girebilmek için nasıl bir yol izlemeliyim?

Bedelli askerlik hakkından yararlandığı için merkezi sınavlarımıza giremeyen öğrenci gruplarına mazeret sınav hakkı tanınması sistemin özüne aykırı olarak; sınav organizasyonu, eşdeğer sınav sorusu oluşturma, lojistik ve değerlendirme süreçleri açısından uygulanabilir değildir.

​Buna göre; bedelli askerlik yapan öğrenciler, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi Akademik Takviminde yer alan sınav tarihlerinde bulundukları birlikler tarafından idari izinli sayılarak ilgili ilde sınava katılabilmektedir. Bu nedenle öğrencilerin, ilgili sınavın sınav merkezi son değişiklik tarihine kadar sınav merkezini güncellemeleri gerekmektedir.